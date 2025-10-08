Сад Шевченка почали готувати до зими: комунальники взялися за клумби (фото)

З клумб та вазонів у саду Шевченка в Харкові перед зимою комунальники прибирають однорічні рослини (колеус, аспарагус, хлорофітум, традесканція, герань).

Як пояснили в СКП «Харківзеленбуд», це необхідний захід, щоб запобігти поширенню шкідників та хвороб, які можуть зимувати у відмерлій рослинній масі.

«Викопані квіти, що не здатні перезимувати у відкритому ґрунті ми зберігаємо у теплицях. Там рослини не тільки зберігаються, але розмножуються живцюванням. Таким чином навесні підприємство матиме готові саджанці, адаптовані для висадки в квітники», – зазначили комунальники.

Нагадаємо, захищати рослини від морозів почали і в Центральному парку Харкова. Там прозвітували, що почали санітарну обробку насаджень. Рослини захищають від шкідників і збудників грибкових хвороб. Також проводять живлення калієм і фосфором, аби підвищити морозостійкість дерев і кущів.