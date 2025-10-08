Live
У суботу Основ’янський район залишиться без світла – причина

Суспільство 11:45   08.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, що у суботу, 11 жовтня, один із районів Харкова буде без електрики, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

Енергетики уточнили, що відключення пов’язане із проведенням невідкладних робіт на енергосистемах. Світла не буде з 8:00 до 17:00.

Без електрики залишаться будинки за такими адресами:

  • вул. Лисаветинська: б. 1, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5В, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Д;

  • вул. Заливна: б. 2, 4, 8А, 6, 10, 12;

  • вул. Молочна: б. 56.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня в АТ “Харківобленерго” повідомили, що повністю відновили електропостачання в Харкові після російської атаки.

Вибухи в Харкові почали лунати близько 22:30 6 жовтня. Місто атакували ворожі дрони, внаслідок ударів спалахнули кілька пожеж, інформував мер Ігор Терехов. Він уточнив, що 25 ударів БпЛА «Шахед» завдали росіяни, усі – по Немишлянському району. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районі.

Читайте також: Про небезпеку у найближчу годину попереджають мешканців Харківщини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
