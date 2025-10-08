У суботу Основ’янський район залишиться без світла – причина
Про те, що у суботу, 11 жовтня, один із районів Харкова буде без електрики, повідомили в АТ “Харківобленерго”.
Енергетики уточнили, що відключення пов’язане із проведенням невідкладних робіт на енергосистемах. Світла не буде з 8:00 до 17:00.
Без електрики залишаться будинки за такими адресами:
вул. Лисаветинська: б. 1, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5В, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Д;
вул. Заливна: б. 2, 4, 8А, 6, 10, 12;
вул. Молочна: б. 56.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня в АТ “Харківобленерго” повідомили, що повністю відновили електропостачання в Харкові після російської атаки.
Вибухи в Харкові почали лунати близько 22:30 6 жовтня. Місто атакували ворожі дрони, внаслідок ударів спалахнули кілька пожеж, інформував мер Ігор Терехов. Він уточнив, що 25 ударів БпЛА «Шахед» завдали росіяни, усі – по Немишлянському району. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла 10387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районі.
Читайте також: Про небезпеку у найближчу годину попереджають мешканців Харківщини
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електроенергія, світло, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У суботу Основ’янський район залишиться без світла – причина»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2025 в 11:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що у суботу, 11 жовтня, один із районів Харкова буде без електрики, повідомили в АТ “Харківобленерго”.".