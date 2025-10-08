Про небезпеку в найближчу годину попереджають мешканців Харківщини

Про небезпечну погоду попередили мешканців Харківської області у Регіональному центрі з гідрометеорології.

“У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 8 жовтня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с.”, – уточнили синоптики.

Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, напередодні синоптики дали прогноз погоди на 8 жовтня. Вдень прогнозують невеликий дощ, місцями можлива гроза. Вдень буде хмарно з проясненнями. Вітер очікують північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14° тепла, вдень прогріється до 15 – 20°. У Харкові вдень очікують невеликий дощ. Вітер буде північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 10 – 12° тепла, вдень стовпчик підніметься до 17 – 19°.