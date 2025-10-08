Live
  • Ср 08.10.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.17

Об опасности в ближайший час предупреждают жителей Харьковщины

Погода 11:15   08.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Об опасности в ближайший час предупреждают жителей Харьковщины Фото: Олег Синегубов

Об опасной погоде предупредили жителей Харьковской области в Региональном центре по гидрометеорологии. 

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 8 октября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с.», – уточнили синоптики.

Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, накануне синоптики дали прогноз погоды на 8 октября. В Харьковской области днем прогнозируют небольшой дождь, местами возможна гроза. Днем также будет облачно с прояснениями. Ветер ожидают северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14° тепла, днем ​​прогреется до 15 – 20°. В Харькове днем ​​ожидают небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 10 – 12° тепла, днем ​​столбик поднимется до 17 – 19°.

Читайте также: В Харькове полностью восстановили электричество после ударов РФ

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
07.10.2025, 14:46
Новости Харькова — главное за 8 октября: город со светом, удар по Дергачам
Новости Харькова — главное за 8 октября: город со светом, удар по Дергачам
08.10.2025, 11:21
РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков – есть раненый
РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков – есть раненый
08.10.2025, 11:03
Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование
Враг атаковал ТЭС ДТЭК: ранены энергетики, повреждено оборудование
08.10.2025, 09:25
Сегодня 8 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 октября 2025: какой праздник и день в истории
08.10.2025, 06:00
В субботу Основянский район останется без света – причина
В субботу Основянский район останется без света – причина
08.10.2025, 11:45

Новости по теме:

03.10.2025
До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
30.09.2025
Октябрь в Харькове начнется с опасной погоды. Где в Украине выпал снег 📹
23.09.2025
Быть внимательными рекомендует Синегубов: что ожидают в Харькове и области
19.09.2025
Харьков и область накроет шквальный ветер в субботу – синоптики
17.09.2025
В Харькове до конца суток – опасная погода: предупреждение синоптиков


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Об опасности в ближайший час предупреждают жителей Харьковщины»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 11:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде предупредили жителей Харьковской области в Региональном центре по гидрометеорологии. ".