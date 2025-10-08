Об опасности в ближайший час предупреждают жителей Харьковщины
Об опасной погоде предупредили жителей Харьковской области в Региональном центре по гидрометеорологии.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 8 октября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с.», – уточнили синоптики.
Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
Напомним, накануне синоптики дали прогноз погоды на 8 октября. В Харьковской области днем прогнозируют небольшой дождь, местами возможна гроза. Днем также будет облачно с прояснениями. Ветер ожидают северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14° тепла, днем прогреется до 15 – 20°. В Харькове днем ожидают небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 10 – 12° тепла, днем столбик поднимется до 17 – 19°.
Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 11:15
