Днем тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на 8 октября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 8 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков. Днем прогнозируют небольшой дождь, местами возможна гроза⚡️. Днем также будет облачно с прояснениями. 🌥

Ветер ожидают северо-восточный ↙️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14° тепла, днем ​​прогреется до 15 – 20°.

В Харькове ночью также не прогнозируют существенных осадков, днем ​​ожидают небольшой дождь.

Ветер будет северо-восточный↙️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10 – 12° тепла, днем ​​столбик поднимется до 17 – 19°.