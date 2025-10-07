Live
  • Вт 07.10.2025
Днем тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на 8 октября в Харькове и области

Погода 20:08   07.10.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на завтра, 8 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков. Днем прогнозируют небольшой дождь, местами возможна гроза⚡️. Днем также будет облачно с прояснениями. 🌥
Ветер ожидают северо-восточный ↙️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14° тепла, днем ​​прогреется до 15 – 20°.

В Харькове ночью также не прогнозируют существенных осадков, днем ​​ожидают небольшой дождь.
Ветер будет северо-восточный↙️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12° тепла, днем ​​столбик поднимется до 17 – 19°.

Автор: Оксана Якушко
