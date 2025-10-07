Днем тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на 8 октября в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 8 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков. Днем прогнозируют небольшой дождь, местами возможна гроза⚡️. Днем также будет облачно с прояснениями. 🌥
Ветер ожидают северо-восточный ↙️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14° тепла, днем прогреется до 15 – 20°.
В Харькове ночью также не прогнозируют существенных осадков, днем ожидают небольшой дождь.
Ветер будет северо-восточный↙️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12° тепла, днем столбик поднимется до 17 – 19°.
Читайте также: Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Днем тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на 8 октября в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 20:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 8 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".