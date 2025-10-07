Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 8 жовтня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 8 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без істотних опадів.🌤 Вдень прогнозують невеликий дощ🌧, місцями можлива гроза⚡️. Вдень буде хмарно з проясненнями.🌥
Вітер очікують північно-східний↙️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14° тепла, вдень прогріється до 15 – 20°.
У Харкові вночі також не прогнозують істотних опадів⭐️, натомість вдень очікують невеликий дощ🌧.
Вітер буде північно-східний↙️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12° тепла, вдень стовпчик підніметься до 17 – 19°.
