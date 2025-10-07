Live
  • Вт 07.10.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.27

Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 8 жовтня у Харкові й області

Погода 20:08   07.10.2025
Оксана Якушко
Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 8 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 8 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без істотних опадів.🌤 Вдень прогнозують невеликий дощ🌧, місцями можлива гроза⚡️. Вдень буде хмарно з проясненнями.🌥

Вітер очікують північно-східний↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14° тепла, вдень прогріється до 15 – 20°.

 

У Харкові вночі також не прогнозують істотних опадів⭐️, натомість вдень очікують невеликий дощ🌧.

Вітер буде північно-східний↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12° тепла, вдень стовпчик підніметься до 17 – 19°.

Читайте також: Рейди на ринках Харкова та області: де виявили свіжу рибу без документів

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 8 жовтня у Харкові й області
Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 8 жовтня у Харкові й області
07.10.2025, 20:08
За 2 млн грн хочуть відремонтувати сумнівний пам’ятник у Харкові
За 2 млн грн хочуть відремонтувати сумнівний пам’ятник у Харкові
07.10.2025, 19:47
Україна мала б набагато більше зброї, якби не саботаж – лобіст
Україна мала б набагато більше зброї, якби не саботаж – лобіст
07.10.2025, 19:04
З представниками ПРООН і послом Японії зустрівся Терехов у Харкові
З представниками ПРООН і послом Японії зустрівся Терехов у Харкові
07.10.2025, 18:23
7 жовтня на півночі Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ
7 жовтня на півночі Харківщини найгарячіше – Генштаб ЗСУ
07.10.2025, 17:46
Новини Харкова — головне за 7 жовтня: просування РФ, що зі світлом
Новини Харкова — головне за 7 жовтня: просування РФ, що зі світлом
07.10.2025, 17:54

Новини за темою:

03.10.2025
Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 4 жовтня у Харкові й області
01.10.2025
Можливий невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 жовтня у Харкові й області
29.09.2025
Вдень невеликий дощ. Прогноз погоди на 30 вересня у Харкові й області
26.09.2025
Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 27 вересня к Харкові й області
24.09.2025
Вночі дощ, вдень прохолодно. Прогноз погоди на 25 вересня у Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вдень тепло і невеликий дощ. Прогноз погоди на 8 жовтня у Харкові й області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 20:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 8 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".