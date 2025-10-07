Рейди на ринках Харкова та області: де виявили свіжу рибу без документів
Інспектори Харківського рибоохоронного патруля разом з представниками Держпродспоживслужби провели рейди на ринках Харкова та області.
«Під час рейдів встановлювалась законність порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу. Крім цього, перевірено наявність обов’язкової ветеринарно-санітарною експертизи свіжої риби, що реалізовувалась на ринках», – повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.
Там поінформували де і які порушення знайшли.
«Так, у місті Чугуїв виявлено факт продажу свiжої риби, а саме такими видами: карась сріблястий, товстолоб. Загальна вага складає близько 21 кг. На стихійному ринку у місті Златопіль також виявлено факт продажу свiжої риби, а саме таким видом як судак. Загальна вага складає 3 кг», – йдеться у повідомленні.
Інспектори зазначають: там продавали рибу без документів, які підтверджували б якість та законність її придбання. Таким чином торговці порушили порядок придбання та збуту об’єктiв тваринного свiту та ст. 7 ЗУ «Про тваринний свiт». На осіб склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 88-1 КУпАП.
Нагадаємо, у вересні на території Валківської громади виявили чоловіка, який рибалив забороненим знаряддям лову. Зазначається, що громадянину вдалося зловити 24 коропи та 13 товстолобів. Сума збитків складає понад 136 тисяч гривень, повідомляла Державна екологічна інспекція у Харківській області.
Читайте також: «Не пропустіть!»: Супермісяць можна буде побачити на Харківщині 7 жовтня
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, рейды, риба, ринок, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Рейди на ринках Харкова та області: де виявили свіжу рибу без документів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інспектори Харківського рибоохоронного патруля разом з представниками Держпродспоживслужби провели рейди на ринках Харкова та області.".