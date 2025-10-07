Рейди на ринках Харкова та області: де виявили свіжу рибу без документів

Інспектори Харківського рибоохоронного патруля разом з представниками Держпродспоживслужби провели рейди на ринках Харкова та області.

«Під час рейдів встановлювалась законність порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу. Крім цього, перевірено наявність обов’язкової ветеринарно-санітарною експертизи свіжої риби, що реалізовувалась на ринках», – повідомляє Харківський рибоохоронний патруль.

Там поінформували де і які порушення знайшли.

«Так, у місті Чугуїв виявлено факт продажу свiжої риби, а саме такими видами: карась сріблястий, товстолоб. Загальна вага складає близько 21 кг. На стихійному ринку у місті Златопіль також виявлено факт продажу свiжої риби, а саме таким видом як судак. Загальна вага складає 3 кг», – йдеться у повідомленні.

Інспектори зазначають: там продавали рибу без документів, які підтверджували б якість та законність її придбання. Таким чином торговці порушили порядок придбання та збуту об’єктiв тваринного свiту та ст. 7 ЗУ «Про тваринний свiт». На осіб склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 88-1 КУпАП.

Нагадаємо, у вересні на території Валківської громади виявили чоловіка, який рибалив забороненим знаряддям лову. Зазначається, що громадянину вдалося зловити 24 коропи та 13 товстолобів. Сума збитків складає понад 136 тисяч гривень, повідомляла Державна екологічна інспекція у Харківській області.