Підроблену відстрочку показував співробітникам ТЦК харків’янин – СБУ про схему
Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, брав участь у підробленні документів, щоб уникнути мобілізації.
Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула розповів, що чоловік хотів уникнути проходження військової служби, тож вступив у змову з іншими фігурантами справи для виготовлення фейкових посвідчень про відстрочку.
“Встановлено, що до злочинної оборудки причетний 28-річний безробітний харків’янин, який передав свої особисті дані для виготовлення підробки офіційного документа та став учасником ухилянтської схеми. Далі він отримав фальшиве посвідчення про відстрочку, у якому зазначалося, що він має бронювання через фіктивне працевлаштування в АТ “Укрзалізниця”, – з’ясувало слідство.
Так, фігурант використовував завідомо підроблені документи під час перевірок співробітниками ТЦК та СП на блок-постах у Харкові, повідомили в СБУ.
“Відповідно до даних державних реєстрів, законних підстав для надання відстрочки підозрюваний не мав та перебував на військовому обліку як особа, яка підлягає мобілізації”, – додали силовики.
Під час обшуків вдома у фігуранта правоохоронці вилучено фейкове посвідчення та копії особистих документів чоловіка, які він зробив для створення підробки.
Йому повідомили про підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення офіційного документа), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Наразі проводяться слідчо-оперативні дії для встановлення всіх учасників схеми.
Нагадаємо, раніше підозру отримав 35-річний житель Лозової, колишній співробітник поліції. Слідство вважає, що він вимагав та одержав гроші за організацію оформлення фіктивної інвалідності для звільнення чоловіка від військової служби.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, отсрочка, СБУ, ухилянти;
Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 13:43;