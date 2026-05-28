Підроблену відстрочку показував співробітникам ТЦК харків’янин – СБУ про схему

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, за даними слідства, брав участь у підробленні документів, щоб уникнути мобілізації.

Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула розповів, що чоловік хотів уникнути проходження військової служби, тож вступив у змову з іншими фігурантами справи для виготовлення фейкових посвідчень про відстрочку.

“Встановлено, що до злочинної оборудки причетний 28-річний безробітний харків’янин, який передав свої особисті дані для виготовлення підробки офіційного документа та став учасником ухилянтської схеми. Далі він отримав фальшиве посвідчення про відстрочку, у якому зазначалося, що він має бронювання через фіктивне працевлаштування в АТ “Укрзалізниця”, – з’ясувало слідство.

Так, фігурант використовував завідомо підроблені документи під час перевірок співробітниками ТЦК та СП на блок-постах у Харкові, повідомили в СБУ.

“Відповідно до даних державних реєстрів, законних підстав для надання відстрочки підозрюваний не мав та перебував на військовому обліку як особа, яка підлягає мобілізації”, – додали силовики.

Під час обшуків вдома у фігуранта правоохоронці вилучено фейкове посвідчення та копії особистих документів чоловіка, які він зробив для створення підробки.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення офіційного документа), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі проводяться слідчо-оперативні дії для встановлення всіх учасників схеми.

