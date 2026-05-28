Фальшивую отсрочку показывал сотрудникам ТЦК харьковчанин – СБУ о схеме

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, участвовал в подделке документов для избежания мобилизации.

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула рассказал, что мужчина хотел избежать прохождения военной службы, поэтому вступил в сговор с другими фигурантами дела по изготовлению фейковых удостоверений об отсрочке.

«Установлено, что к преступной сделке причастен 28-летний безработный харьковчанин, который передал свои личные данные для изготовления подделки официального документа и стал участником схемы для уклонистов. Далее он получил фальшивое удостоверение об отсрочке, в котором отмечалось, что он имеет бронирование из-за фиктивного трудоустройства в АО «Укрзалізниця», — выяснило следствие.

Так, фигурант использовал заведомо поддельные документы при проверках сотрудниками ТЦК и СП на блок-постах в Харькове, сообщили в СБУ.

«В соответствии с данными государственных реестров, законных оснований для предоставления отсрочки подозреваемый не имел и состоял на военном учете как лицо, подлежащее мобилизации», — добавили силовики.

Во время обысков дома у фигуранта правоохранители изъяли фейковое удостоверение и копии личных документов мужчины, которые он сделал для создания подделки. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УКУ (подлог официального документа), добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Проводятся следственно-оперативные действия для установления всех участников схемы.

Напомним, ранее подозрение получил 35-летний житель Лозовой, бывший сотрудник полиции. Следствие считает, что он требовал и получил деньги за организацию оформления фиктивной инвалидности для освобождения мужчины от военной службы.