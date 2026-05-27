Экс-полицейского задержали на Харьковщине: вероятно, «продавал» инвалидность
Правоохранители считают, что 35-летний житель Лозовой, бывший сотрудник полиции, требовал и получил деньги за организацию оформления фиктивной инвалидности для освобождения мужчины от военной службы.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце февраля фигурант предложил военнообязанному «помощь» с получением отсрочки от мобилизации. Стоимость «услуги» он оценил в 10 тысяч долларов.
«Обещал повлиять на врачей медучреждений для успешного прохождения обследования и обеспечить изготовление необходимых документов и выписок о стационарном лечении. Кроме того, гарантировал влияние на чиновников ЭКОПФЛ для установления ІІІ группы инвалидности, а также на сотрудников ТЦК и СП и комиссию при нем с целью получения отсрочки от мобилизации», — выяснило следствие.
Бывший правоохранитель, говорят в прокуратуре, убеждал, что без его «посредничества» ничего не удастся. Во время личных встреч он получил от «клиента» первые части неправомерной выгоды в размере 340 тыс. и 64 тыс. грн, а впоследствии еще 23 тыс. грн переводом на карточку.
«После этого организатор отправил мужчине по почте врачебное заключение об установлении ему ІІІ группы инвалидности якобы на основании болезни», — добавили правоохранители.
Его задержали 24 мая – после получения последнего транша в размере 23 тыс. грн. Во время обыска у него дома правоохранители обнаружили 6800 долларов и фейковое удостоверение сотрудника СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Фигуранту уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Также правоохранители проверяют подлинность врачебного заключения и возможную причастность других лиц к этой схемы.
Напомним, ранее подозрение получил депутат Харьковского городского совета VIII созыва. По данным областной прокуратуры, он причастен к организации незаконного пересечения госграницы военнообязанным мужчиной.
- • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 12:13;