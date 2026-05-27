Експоліцейського затримали на Харківщині: ймовірно, «продавав» інвалідність

Правоохоронці вважають, що 35-річний житель Лозової, колишній співробітник поліції, вимагав та одержав гроші за організацію оформлення фіктивної інвалідності для звільнення чоловіка від військової служби.

За даними Харківської обласної прокуратури, наприкінці лютого фігурант запропонував військовозобов’язаному «допомогу» з отриманням відстрочки від мобілізації. Вартість «послуги» він оцінив у 10 тисяч доларів.

«Обіцяв вплинути на лікарів медзакладів для успішного проходження обстеження та забезпечити виготовлення необхідних документів і виписок про стаціонарне лікування. Крім того, гарантував вплив на посадовців ЕКОПФО для встановлення ІІІ групи інвалідності, а також на співробітників ТЦК та СП й комісію при ньому з метою отримання відстрочки від мобілізації», – з’ясувало слідство.

Колишній правоохоронець, кажуть у прокуратурі, переконував, що без його «посередництва» нічого не вдасться. Під час особистих зустрічей він отримав від «клієнта» перші частини неправомірної вигоди у розмірі 340 тис. та 64 тис. грн, а згодом — ще 23 тис. грн переказом на картку.

«Після цього організатор відправив чоловіку поштою лікарський висновок про встановлення йому ІІІ групи інвалідності нібито на підставі хвороби», – додали правоохоронці.

Його затримали 24 травня – після отримання останнього траншу у розмірі 23 тис. грн. Під час обшуку у нього вдома правоохоронці виявили 6800 доларів та фейкове посвідчення співробітника СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Фігуранту вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Також правоохоронці перевіряють автентичність лікарського висновку та можливу причетність інших осіб цієї схеми.

