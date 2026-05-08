Оформляли фейкову інвалідність – у Харкові викрили чергову схему для ухилянтів

За гроші ділки оформляли фіктивну інвалідність, що дозволяло ухилянтам уникнути військового обліку та виїхати за кордон, повідомляє Нацполіція.

39-річний харків’янин разом із 33-річним співучасником підшукували чоловіків призовного віку, які не мали законних підстав для виїзду за межі України.

За винагороду вони оформляли фіктивну інвалідність: використовували корупційні зв’язки у медичній сфері та залучали окремі лікарні, де оформлювали свідомо неправдиві медичні документи. Надалі військовозобов’язані незаконно отримували статус осіб з інвалідністю, завдяки чому знімалися з військового обліку або уникали його і виїжджали за межі України.

Поліціянти провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігуранта та його спільників і вилучили гроші, мобільні телефони, документацію та інші речові докази.

Наразі двом фігурантам повідомили про підозру у зловживанні впливом. Ділкам загрожує штраф або позбавленням волі.