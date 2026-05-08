РФ порушує своє ж «перемир’я»: у громаді під Харковом – «приліт»

Суспільство 16:17   08.05.2026
Вікторія Яковенко
Фото: pixabay.com

Про “приліт” в одному з населених пунктів Малоданилівської громади, повідомив її очільник Олександр Гололобов.

“За попередньою інформацією, постраждалі відсутні. Просимо всіх мешканців уважно стежити за сигналами повітряної тривоги, не ігнорувати правила безпеки та перебувати в укриттях під час загрози. Будьте уважні та бережіть себе і своїх близьких”, – звернувся він.

Зазначимо, Міноборони РФ ввечері 7 травня повідомило про оголошення перемир’я на найближчі два дні. Згідно із заявою, режим припинення вогню діятиме з 00:00 8 травня до 10 травня.

