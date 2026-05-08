РФ порушує своє ж «перемир’я»: у громаді під Харковом – «приліт»
Фото: pixabay.com
Про “приліт” в одному з населених пунктів Малоданилівської громади, повідомив її очільник Олександр Гололобов.
“За попередньою інформацією, постраждалі відсутні. Просимо всіх мешканців уважно стежити за сигналами повітряної тривоги, не ігнорувати правила безпеки та перебувати в укриттях під час загрози. Будьте уважні та бережіть себе і своїх близьких”, – звернувся він.
Зазначимо, Міноборони РФ ввечері 7 травня повідомило про оголошення перемир’я на найближчі два дні. Згідно із заявою, режим припинення вогню діятиме з 00:00 8 травня до 10 травня.
Читайте також: Перемир’я немає, «істеричні спроби» РФ поблизу Куп’янська: ЗСУ про ситуацію
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: малоданиловская громада, новини Харкова, приліт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «РФ порушує своє ж «перемир’я»: у громаді під Харковом – «приліт»», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 16:17;