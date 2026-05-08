У центрі Харкова жінці раптово стало зле: їй допомогли патрульні (фото)

Днями у Харкові копи допомогли жінці, якій стало зле на вулиці.

«Інспектори відділу забезпечення спеціальних заходів Дмитро Гаєк та Оксана Бурцева забезпечували публічний порядок під час проведення масового заходу в центрі міста. Проїжджаючи вулицею Сумською, вони помітили жінку, якій раптово стало зле», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Вона втрачала свідомість, тож копи одразу кинулися надавати необхідну допомогу. Поліцейські викликали «швидку», оглянули жінку та поклали її у стабільне бокове положення, контролюючи стан до прибуття медиків.

Невдовзі на місце прибули працівники екстренки. Патрульні передали жінку медикам.

