У центрі Харкова жінці раптово стало зле: їй допомогли патрульні (фото)
Днями у Харкові копи допомогли жінці, якій стало зле на вулиці.
«Інспектори відділу забезпечення спеціальних заходів Дмитро Гаєк та Оксана Бурцева забезпечували публічний порядок під час проведення масового заходу в центрі міста. Проїжджаючи вулицею Сумською, вони помітили жінку, якій раптово стало зле», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Вона втрачала свідомість, тож копи одразу кинулися надавати необхідну допомогу. Поліцейські викликали «швидку», оглянули жінку та поклали її у стабільне бокове положення, контролюючи стан до прибуття медиків.
Невдовзі на місце прибули працівники екстренки. Патрульні передали жінку медикам.
Нагадаємо, трагедія сталася у Харкові. У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли: 7 травня отримали повідомлення про те, що хлопчик випав із вікна на Новобаварському проспекті. Прибувши на місце події, копи встановили: дитина проживала у квартирі багатоповерхівки разом із дворічною сестрою та 29-річною матір’ю. У день трагедії, пишуть правоохоронці, вона пішла з дому та залишила дітей самих. Хлопчик випав із вікна на четвертому поверсі. Медики намагалися врятувати дитину, проте травми виявилися надто важкими – вона померла в кареті “швидкої”. Мати дітей уже затримали.
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 14:50;