Live

Робота отримали в подарунок харківські надзвичайники: що він може (фото)

Суспільство 18:08   12.02.2026
Олена Нагорна
Робота отримали в подарунок харківські надзвичайники: що він може (фото)

Гасити загоряння надзвичайникам на Харківщині відтепер допомагатиме пожежний робот UGV Hecthor II.

Роботом можна керувати дистанційно з безпечної відстані, одного заряду вистачає на 18 годин роботи, розповідають у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Завдяки компактним розмірам і високій маневреності він стане ефективним помічником під час ліквідації пожеж у зонах підвищеної небезпеки — зокрема там, де існує загроза для життя рятувальників або неможливо безпечно наблизитися до осередку загоряння. За допомогою робота вогнеборці зможуть гасити полум’я, не наражаючи себе на ризик”, – наголосили рятувальники.

Робота, причіп для його транспортування та додаткове спецобладнання надзвичайникам передали чеські благодійники Team4Ukraine та Nadační fond pro Ukrajinu (The Weapons to Ukraine Fund) за сприяння громадської спілки «Центр розвитку Харківського передмістя».

Читайте також: Через коротке замикання в Харкові вирувала пожежа в багатоповерхівці (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
13.02.2026, 19:46
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
13.02.2026, 17:27
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
13.02.2026, 15:31
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
13.02.2026, 13:42
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
13.02.2026, 14:45
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
13.02.2026, 13:15

Новини за темою:

12.02.2026
Через коротке замикання в Харкові вирувала пожежа в багатоповерхівці (фото)
07.02.2026
Загиблий і п’ятеро постраждалих – як минула доба на Харківщині
06.02.2026
Газовий балон вибухнув на Харківщині: постраждав чоловік
01.02.2026
Два магазини горіли через атаку БпЛА на Харківщині: постраждали продавчині
30.01.2026
Ракетний удар по підприємству в передмісті Харкова: гасять масштабну пожежу 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Робота отримали в подарунок харківські надзвичайники: що він може (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 18:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гасити загоряння надзвичайникам на Харківщині відтепер допомагатиме пожежний робот UGV Hecthor II.".