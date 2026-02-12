Робота отримали в подарунок харківські надзвичайники: що він може (фото)

Гасити загоряння надзвичайникам на Харківщині відтепер допомагатиме пожежний робот UGV Hecthor II.

Роботом можна керувати дистанційно з безпечної відстані, одного заряду вистачає на 18 годин роботи, розповідають у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Завдяки компактним розмірам і високій маневреності він стане ефективним помічником під час ліквідації пожеж у зонах підвищеної небезпеки — зокрема там, де існує загроза для життя рятувальників або неможливо безпечно наблизитися до осередку загоряння. За допомогою робота вогнеборці зможуть гасити полум’я, не наражаючи себе на ризик”, – наголосили рятувальники.

Робота, причіп для його транспортування та додаткове спецобладнання надзвичайникам передали чеські благодійники Team4Ukraine та Nadační fond pro Ukrajinu (The Weapons to Ukraine Fund) за сприяння громадської спілки «Центр розвитку Харківського передмістя».