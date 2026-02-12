Через коротке замикання в Харкові вирувала пожежа в багатоповерхівці (фото)

Повідомлення про загоряння в 9-поверховому будинку на вулиці Майка Йогансена у Київському районі рятувальники отримали 12 лютого о 15:02, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Пожежа сталася у квартирі на дев’ятому поверсі.

«До місця виклику було направлено 3 відділення рятувальників та пожежну автодрабину. На момент їх прибуття вогонь охопив домашні речі на площі 3 м кв», – зазначили у ДСНС.

Загоряння оперативно вдалося локалізувати. Вогонь не перекинувся на сусідні квартири, постраждалих не було. Повністю загасили пожежу о 15:44.

За попередніми даними, причина виникнення пожежі — коротке замикання електромережі.