Через коротке замикання в Харкові вирувала пожежа в багатоповерхівці (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Повідомлення про загоряння в 9-поверховому будинку на вулиці Майка Йогансена у Київському районі рятувальники отримали 12 лютого о 15:02, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
Пожежа сталася у квартирі на дев’ятому поверсі.
«До місця виклику було направлено 3 відділення рятувальників та пожежну автодрабину. На момент їх прибуття вогонь охопив домашні речі на площі 3 м кв», – зазначили у ДСНС.
Загоряння оперативно вдалося локалізувати. Вогонь не перекинувся на сусідні квартири, постраждалих не було. Повністю загасили пожежу о 15:44.
За попередніми даними, причина виникнення пожежі — коротке замикання електромережі.
Читайте також: На Салтівці сьогодні чоловік рятувався від вогню, вистрибнувши з вікна
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Через коротке замикання в Харкові вирувала пожежа в багатоповерхівці (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 16:44;