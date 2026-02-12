На Салтівці сьогодні чоловік рятувався від вогню, вистрибнувши з вікна

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що о 05:46 сьогодні, 12 лютого, спалахнула 16-поверхівка на вулиці Нескорених у Салтівському районі.

Зайнялася квартира на третьому поверсі. Чоловік 1987 року народження вистрибнув із вікна, намагаючись врятуватися з вогню.

“На час прибуття оперативних підрозділів ДСНС вогонь поширився на площу близько 25 м кв. Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню за межі однієї квартири“, – зазначили у ДСНС.

Повністю ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося о 07:55. Причину виникнення загоряння встановлюють.