На Салтівці горіла багатоповерхівка: врятували 22 людини, загинув чоловік

Повідомлення про пожежу на Салтівці співробітники ГУ ДСНС України в Харківській області отримали 26 січня о 20:56.

Як виявилося, спалахнула квартира на четвертому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Валентинівській у Салтівському районі.

“На момент прибуття вогнеборців у квартирі горіли домашні речі на площі 40 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1942 року народження”, – передають рятувальники.

З небезпечної зони співробітникам ДСНС вдалося врятувати 22 мешканці будинку, зазначили пожежники.

“До ліквідації пожежі залучено 38 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС. Причина виникнення пожежі встановлюється”, – додали у ДСНС.