На Салтівці горіла багатоповерхівка: врятували 22 людини, загинув чоловік

Події 07:38   27.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Повідомлення про пожежу на Салтівці співробітники ГУ ДСНС України в Харківській області отримали 26 січня о 20:56.

Як виявилося, спалахнула квартира на четвертому поверсі дев’ятиповерхового будинку на вулиці Валентинівській у Салтівському районі.

Пожежа на Салтівці 26 січня 2026

“На момент прибуття вогнеборців у квартирі горіли домашні речі на площі 40 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1942 року народження”, – передають рятувальники.

Пожежа на Салтівці 26 січня 2026

З небезпечної зони співробітникам ДСНС вдалося врятувати 22 мешканці будинку, зазначили пожежники.

“До ліквідації пожежі залучено 38 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС. Причина виникнення пожежі встановлюється”, – додали у ДСНС.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу на Салтівці співробітники ГУ ДСНС України в Харківській області отримали 26 січня о 20:56.".