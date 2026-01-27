Live

На Салтовке горела многоэтажка: спасли 22 человека, погиб мужчина

Происшествия 07:38   27.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Салтовке горела многоэтажка: спасли 22 человека, погиб мужчина

Сообщение о пожаре на Салтовке сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области получили 26 января в 20:56.

Как оказалось, загорелась квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома на улице Валентиновской в Салтовском районе.

Пожар на Салтовке 26 января 2026

«На момент прибытия пожарных в квартире горели домашние вещи на площади 40 квадратных метров. Во время тушения пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1942 года рождения», – передают спасатели.

Пожар на Салтовке 26 января 2026

Из опасной зоны сотрудникам ГСЧС удалось спасти 22 жителя дома, отметили пожарные.

«К ликвидации пожара привлечены 38 спасателей и девять единиц техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается», – добавили в ГСЧС.

«К ликвидации пожара привлечены 38 спасателей и девять единиц техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается», – добавили в ГСЧС.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
