На Салтовке горела многоэтажка: спасли 22 человека, погиб мужчина
Сообщение о пожаре на Салтовке сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области получили 26 января в 20:56.
Как оказалось, загорелась квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома на улице Валентиновской в Салтовском районе.
«На момент прибытия пожарных в квартире горели домашние вещи на площади 40 квадратных метров. Во время тушения пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1942 года рождения», – передают спасатели.
Из опасной зоны сотрудникам ГСЧС удалось спасти 22 жителя дома, отметили пожарные.
«К ликвидации пожара привлечены 38 спасателей и девять единиц техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается», – добавили в ГСЧС.
Дата публикации материала: 27 января 2026 в 07:38