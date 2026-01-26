Взрывы в Харькове: после скачков напряжения пропал свет, частично стоит метро
Взрывы гремели в Харькове с 19:17. Жители Харькова и Чугуевского района наблюдали скачки напряжения, после чего электроэнергия пропала. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, город подвергся ракетному удару, повреждения — в Индустриальном районе. Приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям метро. Известно о двух пострадавших.
Дополнено в 20:23. Станция «Академика Павлова» открыта для обслуживания пассажиров.
Дополнено в 20:11. Также повреждения получил детский сад в Индустриальном районе.
Дополнено в 20:06. По техническим причинам станция метро «Академика Павлова» временно закрыта для обслуживания пассажиров.
Дополнено в 19:58. Известно о двух пострадавших в результате удара по Харькову.
Одно из попаданий — по зданию школы.
Дополнено в 19:46. Есть информация о повреждениях жилых многоэтажных домов и школы в Индустриальном районе.
Дополнено в 19:38. Вследствие обстрела есть пострадавшие.
Россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова.
19:35. В 19:19 мэр Игорь Терехов сообщил, что зафиксирован удар вражеского БпЛА по Индустриальному району.
В 19:29 он уточнил, что по городу был нанесен ракетный удар.
По техническим причинам движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям метро приостановлено. О возобновлении движения сообщат дополнительно.
Мониторинговые каналы предупреждали о запусках ракет в направлении ХТЗ.
26 января мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ситуация с энергетикой напряжённая. Он также подчеркнул, что от других городов Харьков не отличается.
Читайте также: «Такой интенсивности атак Харьков не видел давно» — Терехов о прошлой неделе
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрывы в Харькове: после скачков напряжения пропал свет, частично стоит метро», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 января 2026 в 20:23;