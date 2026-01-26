Live

Взрывы в Харькове: после скачков напряжения пропал свет, частично стоит метро

Происшествия 20:23   26.01.2026
Елена Нагорная
Взрывы гремели в Харькове с 19:17. Жители Харькова и Чугуевского района наблюдали скачки напряжения, после чего электроэнергия пропала. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, город подвергся ракетному удару, повреждения — в Индустриальном районе. Приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям метро. Известно о двух пострадавших.

Дополнено в 20:23. Станция «Академика Павлова» открыта для обслуживания пассажиров.

Дополнено в 20:11. Также повреждения получил детский сад в Индустриальном районе.

Дополнено в 20:06. По техническим причинам станция метро «Академика Павлова» временно закрыта для обслуживания пассажиров.

Дополнено в 19:58. Известно о двух пострадавших в результате удара по Харькову.

Одно из попаданий — по зданию школы.

Дополнено в 19:46. Есть информация о повреждениях жилых многоэтажных домов и школы в Индустриальном районе.

Дополнено в 19:38. Вследствие обстрела есть пострадавшие.

Россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова.

19:35. В 19:19 мэр Игорь Терехов сообщил, что зафиксирован удар вражеского БпЛА по Индустриальному району.

В 19:29 он уточнил, что по городу был нанесен ракетный удар.

По техническим причинам движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям метро приостановлено. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

Мониторинговые каналы предупреждали о запусках ракет в направлении ХТЗ.

26 января мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ситуация с энергетикой напряжённая. Он также подчеркнул, что от других городов Харьков не отличается.

Взрывы в Харькове: после скачков напряжения пропал свет, частично стоит метро
