Атаку на энергообъект в Харькове подтвердил Терехов: где есть отключения

Происшествия 22:17   26.01.2026
Елена Нагорная
Энергетический объект атаковали вечером 26 января в Харькове военные РФ, подтвердил мэр Игорь Терехов.

По его словам, повреждения — очень тяжелые, отключений электричества очень много, они есть практически во всех районах города. Кроме того, повреждения получили 16 многоэтажных домов — там разбиты крыши и выбиты окна.

«Сейчас работают наши коммунальные службы для того, чтобы быстро закрыть контуры, потому что очень низкая температура воздуха и нам нужно очень быстро работать», — сказал Терехов.

«Очень тяжелый вечер. Было попадание трех ракет в Индустриальном районе. Это был энергетический объект, который питал Харьков. Очень серьезное повреждение», — констатировал мэр.

По его словам, серьезно поврежден лицей — там еще продолжается пожар. У двух пострадавших, о которых сообщали ранее, — ранения средней тяжести.

Напомним, взрывы гремели в Харькове с 19:17. Жители наблюдали скачки напряжения, после чего в части города электроэнергия пропала. По данным мэра Игоря Терехова, Харьков подвергся ракетному удару. В Индустриальном районе повреждены жилые многоэтажные дома, школа, детсад. Известно о двух пострадавших. В метрополитене сообщили, что приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям. Позже в мэрии подтвердили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в Харькове наблюдаются перебои в работе пассажирского электротранспорта.

Утром 26 января мэр Игорь Терехов сообщил, что ситуация с энергетикой напряжённая. Он также подчеркнул, что от других городов Харьков не отличается.

Автор: Елена Нагорная
