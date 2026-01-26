Live

«Все ощущаете». Что с энергетикой в ​​Харькове, рассказал Терехов (видео)

Общество 12:05   26.01.2026
Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ситуация с энергетикой напряжённая. Он также подчеркнул, что от других городов Харьков не отличается.

«Энергетика едина по всей Украине. Что-то мы делаем, ситуация очень напряженная, и вы все отлично чувствуете и знаете. И в любой момент может произойти взрыв, могут произойти «прилеты». Потому что сегодня ту тактику, которую выбрал российский агрессор, — они разрушают нам генерацию, они разрушают нам тепловые сети, наши ТЭЦы, водоснабжение. То есть ситуация очень напряженная», — отметил мэр, передает корреспондент МГ «Объектив».

Терехов также рассказал, что этот отопительный сезон город проходит гораздо сложнее.

«Я накануне этого отопительного сезона сказал, что он будет слишком сложный, самый сложный, который мы переживали. И, к сожалению, я прав был. Мы видим, что каждое воскресенье, каждый день мы имеем массированную атаку то ли баллистика, то ли БпЛА и «Шахеды», которые попадают. И мы видим, что это объекты критической инфраструктуры города», – сказал мэр.

Напомним, тренд на обсуждение, почему Харьков оказался более готов к энергетическому террору, чем столица, задал две недели назад президент Украины Владимир Зеленский. За этот комплимент харьковчане в соцсетях президента не поблагодарили. Ведь уже на следующий день российское РСЗО «Торнадо-С» ударило по одной из ключевых ТЭЦ, питающих Харьков. Обстрелы энергетической структуры почти непрерывно продолжались ту недели. И с прошлого понедельника в Харьковской области в полной мере ощутили их последствия.

Читайте также: Взрыв слышали в Харькове. Что это было, объяснил Терехов

