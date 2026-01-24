Ситуация в энергетике ухудшилась, сравнения Киева с Харьковом – обзор фонта
Соцсети разразились сравнениями жизни в Киеве и Харькове. Ситуация в энергетике значительно ухудшилась. Враг продвигается в районе Волчанска. О Купянске российские генералы отчитываются в стиле фантастики. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».
Кратко о ситуации на фронте
Около 15 атак в Харьковской области в сутки. Такой показатель держался в статистике Генштаба ВСУ в течение недели. Враг ведет атаки на новом участке приграничья – в районе сел Дегтярное и Круглое. Институт изучения войны заявил о захвате россиянами Дегтярного. Команда DeepState перенесла этот населенный пункт в «серую» зону. Враг также имеет продвижение в районе Волчанска. В руинах продолжаются городские бои.
Харьков VS Киев: Зеленский начал, соцсети подхватили
Тренд на обсуждение, почему Харьков оказался более готов к энергетическому террору, чем столица, задал две недели назад президент Украины Владимир Зеленский.
«Много, видим, сделаны, в частности, в Харькове. Там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше», — сказал Зеленский.
За этот комплимент харьковчане в соцсетях президента не поблагодарили. Ведь уже на следующий день российское РСЗО «Торнадо-С» ударило по одной из ключевых ТЭЦ, питающих Харьков. Обстрелы энергетической структуры почти непрерывно продолжались в течение недели. И с этого понедельника в Харьковской области в полной мере ощутили их последствия.
«Если взять оборудование, которое обеспечивает город Харьков, то очень много разбитого оборудования за последние недели у нас есть. И наши коммунальные предприятия работают на грани возможного. А хочу сказать, и за пределом возможного», – рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
«У нас третий день подряд ситуация, когда у людей, возможно, больше десяти часов не будет электроэнергии», — отмечал глава ХОВА Олег Синегубов.
Однако и в этих условиях на прифронтовой Харьковщине не объявляли чрезвычайную ситуацию в энергетике, хотя подобный режим действует в столице и ряде регионов. Также, по данным Синегубова, в области нет значительного спроса на пункты обогрева и «пункти незламності».
«Оснований для чрезвычайной ситуации в системе энергетики в Харьковской области пока нет. Мы можем сравнивать с Киевом, однако, опять же, повторюсь, мы тоже под угрозой обстрелов», – сообщил Синегубов.
Сравнение ситуации в Харькове со столицей, которое с подачи политиков активно распространяется по сетям, некорректно по многим причинам. В частности, очевидна политическая составляющая в публичном недовольстве власти городским головой Киева Виталием Кличко. Конфликт вертикали государственной власти с мэром столицы можно наблюдать онлайн, читая сообщения по этому поводу начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Стиль общения Зеленского с Кличко политолог Владимир Фесенко вообще назвал «публичными разборками».
Еще одна причина, почему не стоит мериться, «кому хуже, а кому лучше», заключается в интенсивности ударов, пришедшихся на судьбу столицы в последнее время. Несколько массированных воздушных атак этой зимой были адресованы персонально Киеву. На город одновременно летели десятки ракет и сотни дронов. Экс-руководиль Укрэнерго Кудрицкий напомнил: Харьков также сидел без электричества несколько суток после особо мощных обстрелов. Наиболее тяжелой была ситуация весной 2024 года – после массированного удара ракетами С-300 по ТЭЦ-5.
При этом справедливым будет сравнить не ситуацию в целом, а именно уровень подготовки к возможным ударам по энергетике. И здесь Кудрицкий, а с ним другие эксперты, знакомые с ситуацией, действительно чтят Харьков. Однако это вряд ли может служить поводом для зависти. Ведь большую готовность объясняют большими угрозами, возникшими для города с самого начала полномасштабного вторжения. Но никуда не исчезли.
Реальность в Волчанске
Россияне не прекращают не только обстрелы энергетики, но и свои атаки на фронте. Наиболее угрожающе на Харьковщине выглядит ситуация вокруг Волчанска.
«Красная» зона активно распространяется по самому городу, а также увеличивается серая зона вокруг населенного пункта, что символизирует постоянную пропитку и фиксацию врага в этом районе, в этой местности. Здесь важно отметить, что ситуация здесь действительно ухудшается», – информирует соучредитель DeepState Роман Погорелый.
«Идут сейчас городские бои, россияне активно лезут через реку на юг. Но больше даже речь идет о попытке обхода – Вильча, Волчанские Хутора, ближайшие населенные пункты довольно-таки активны», — отметил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Фантастика в Купянске
В отличие от реальных успехов в Волчанске, все задекларированные россиянами достижения в Купянске являются фейковыми. И отрыв выдумки от реальности становится все больше.
«Высказывание командующего группировкой войск «Запад» российского генерала Кузовлева о том, что российские войска контролируют Купянск, о попытках ВСУ пробиться в Купянск… Это настолько не соответствует действительности. Это как-будто из научно-фантастического романа», — констатирует военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
«Просто человек вошел в этот режим отрыва от реальности. И мне кажется, что скоро войдет в режим отрыва головы в более прямом смысле. Ну просто потому, что очевидно не только все потеряно. А все потеряно настолько, что невозможно это скрыть даже для собственной аудитории», — отметил спикер Группы объединенных сил Виктор Трегубов.
