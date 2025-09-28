Live
Уже четверо погибших в Киеве, в области снесли целую улицу (обновлено, видео)

Происшествия 10:16   28.09.2025
Оксана Горун
Киев и область были под массированной воздушной атакой в течение ночи и утром 28 сентября. Данные о пострадавших, погибших и разрушениях постоянно обновляются.

Дополнено в 10:16. Для атаки на Украину минувшей ночью РФ использовала почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе «Кинжалы». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что атака длилась более 12 часов и совпала с завершением недели Генассамблеи ООН.

«Основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая область, Сумщина, Одесчина. В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. На сегодня известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Мои соболезнования всем родным и близким. Всего в Украине известно по меньшей мере о 40 раненых людях, среди которых есть и дети. Под обстрелом находились предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры», — написал Зеленский.

09:38. Уже о четырех погибших в столице сообщил начальник Киевской ГВА  Тимур Ткаченко.

По его данным, «прилеты» были по более чем 15 локациям. В том числе российские дроны прилетали в многоэтажные дома и дворы. В одном из районов среди погибших — 12-летняя девочка.

«Одновременно поступают сообщения о новых вызовах и новых раненых. Поврежден детский сад. Поврежден институт кардиологии», — написал Ткаченко.

О «прилете» по медицинскому учреждению также сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его данным, именно там обнаружили тела двух погибших.

Также Киевский городской голова сообщил, что последствия атаки зафиксировали в шести районах города. Есть раненые — в том числе те, кого забрали в больницы. Тело женщины деблокируют в частично обрушившейся пятиэтажке в Соломенском районе. По оперативным данным, именно в этом районе — наиболее серьезные последствия ударов.

прилет в Киеве 28 сентября 2025

«В Соломенском районе в результате вражеской атаки произошло частичное разрушение и пожар на верхних этажах пятиэтажного жилого дома. Пожар локализовали. Также в результате атаки произошел пожар на третьем-четвертом этажах государственного медучреждения. И падение обломков на частный дом и нежилую застройку», — написал Кличко.

Уже известно о 27 пострадавших в Киевской области. Больше всего (17) — в Бучанском районе. Там россияне просто «снесли» часть улицы в одном из пригородных сел.

Прилет в Бучанском районе 28 сентября 2025
Последствия удара по Бучанскому району. Фото: Киевская ОВА

«Больше всего поврежден жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке», — сообщила пресс-служба МВД

В Фастовском районе, по данным Киевской ОВА, пострадавших семеро, в Белоцерковском — еще трое.

Читайте также: Мужчина пострадал на Харьковщине: чем атаковали регион за сутки — Синегубов

Автор: Оксана Горун
