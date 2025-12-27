Live

Массированная ракетная атака на Украину 27 декабря: что известно (обновляется)

Происшествия 07:43   27.12.2025
Оксана Горун
Массированная ракетная атака на Украину 27 декабря: что известно (обновляется) Фото: Mil.ru

Ночью и утром 27 декабря в небе Украины — крылатые ракеты и баллистика, а также — БпЛА. Взрывы прогремели в Киеве, а воздушную тревогу объявили во всех регионах.

Российская армия проводит уже вторую «предновогоднюю» массированную воздушную атаку. Она продолжалась в течение всей ночи. Утром в небе Украины — крылатые ракеты. Воздушная тревога — во всех областях страны.

По сообщениям мониторинговых каналов, основная часть целей сейчас адресована столице Украины. В Киеве взрывы гремят с ночи. Мэр Виталий Кличко сообщил о пятерых пострадавших.

«Враг целенаправленно атакует объекты критической инфраструктуры, жилье людей», — отметил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Проблемы с электричеством есть в различных регионах страны. В Харькове сообщают о перепадах напряжения в сети.

Читайте также: КАБ ударил по Харькову, за Дудина внесли залог — итоги 26 декабря

Автор: Оксана Горун
Популярно
Снег, метель, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 27 декабря
Снег, метель, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 27 декабря
26.12.2025, 20:05
КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
26.12.2025, 18:10
Трамвай №20 изменил маршрут после «прилета» КАБа по Клочковской в Харькове
Трамвай №20 изменил маршрут после «прилета» КАБа по Клочковской в Харькове
26.12.2025, 18:43
По Харькову ударили УМПБ-5 — официальная информация прокуратуры (видео)
По Харькову ударили УМПБ-5 — официальная информация прокуратуры (видео)
26.12.2025, 19:14
КАБ ударил по Харькову, за Дудина внесли залог — итоги 26 декабря
КАБ ударил по Харькову, за Дудина внесли залог — итоги 26 декабря
26.12.2025, 23:00
Массированная ракетная атака на Украину 27 декабря: что известно (обновляется)
Массированная ракетная атака на Украину 27 декабря: что известно (обновляется)
27.12.2025, 07:43

Новости по теме:

28.09.2025
Уже четверо погибших в Киеве, в области снесли целую улицу (обновлено, видео)
13.05.2024
Мэры Кличко, Филатов, Садовой собирают помощь защитникам Волчанска и Харькова
06.02.2024
75% украинцев не одобряют увольнение Залужного — The Times
19.12.2023
Харьков – приграничный город, сегодня нам не до политики – Терехов
21.09.2023
Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Массированная ракетная атака на Украину 27 декабря: что известно (обновляется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2025 в 07:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью и утром 27 декабря в небе Украины — крылатые ракеты и баллистика, а также — БпЛА. Взрывы прогремели в Киеве, а воздушную тревогу объявили во всех регионах".