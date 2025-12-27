Массированная ракетная атака на Украину 27 декабря: что известно (обновляется)
Ночью и утром 27 декабря в небе Украины — крылатые ракеты и баллистика, а также — БпЛА. Взрывы прогремели в Киеве, а воздушную тревогу объявили во всех регионах.
Российская армия проводит уже вторую «предновогоднюю» массированную воздушную атаку. Она продолжалась в течение всей ночи. Утром в небе Украины — крылатые ракеты. Воздушная тревога — во всех областях страны.
По сообщениям мониторинговых каналов, основная часть целей сейчас адресована столице Украины. В Киеве взрывы гремят с ночи. Мэр Виталий Кличко сообщил о пятерых пострадавших.
«Враг целенаправленно атакует объекты критической инфраструктуры, жилье людей», — отметил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
Проблемы с электричеством есть в различных регионах страны. В Харькове сообщают о перепадах напряжения в сети.
