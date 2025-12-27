Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо (оновлюється)

Вночі та вранці 27 грудня в небі України – крилаті ракети та балістика, а також – БпЛА. Вибухи пролунали в Києві, а повітряну тривогу оголосили в усіх регіонах.

Російська армія проводить уже другу “передноворічну” масовану повітряну атаку. Вона тривала протягом усієї ночі. Уранці в небі України – крилаті ракети. Повітряна тривога – в усіх областях країни.

За повідомленнями моніторингових каналів, основну частину цілей зараз адресовано столиці України. У Києві вибухи лунають із ночі. Мер Віталій Кличко повідомив про п’ятьох постраждалих.

“Ворог цілеспрямовано атакує об’єкти критичної інфраструктури, житло людей”, – зазначив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Проблеми з електрикою є в різних регіонах країни. У Харкові повідомляють про перепади напруги в мережі.