Live

Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо (оновлюється)

Події 07:43   27.12.2025
Оксана Горун
Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо (оновлюється)

Вночі та вранці 27 грудня в небі України – крилаті ракети та балістика, а також – БпЛА. Вибухи пролунали в Києві, а повітряну тривогу оголосили в усіх регіонах.

Російська армія проводить уже другу “передноворічну” масовану повітряну атаку. Вона тривала протягом усієї ночі. Уранці в небі України – крилаті ракети. Повітряна тривога – в усіх областях країни.

За повідомленнями моніторингових каналів, основну частину цілей зараз адресовано столиці України. У Києві вибухи лунають із ночі. Мер Віталій Кличко повідомив про п’ятьох постраждалих.

“Ворог цілеспрямовано атакує об’єкти критичної інфраструктури, житло людей”, – зазначив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Проблеми з електрикою є в різних регіонах країни. У Харкові повідомляють про перепади напруги в мережі.

Читайте також: КАБ ударив по Харкову, за Дудіна внесли заставу – підсумки 26 грудня

Автор: Оксана Горун
Популярно
Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо (оновлюється)
Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо (оновлюється)
27.12.2025, 07:43
Сьогодні 27 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 грудня 2025: яке свято та день в історії
27.12.2025, 06:00
КАБ прилетів по Клочківській у Харкові: є загиблі та поранені (доповнюється)
КАБ прилетів по Клочківській у Харкові: є загиблі та поранені (доповнюється)
26.12.2025, 18:10
Новини Харкова – головне за 27 грудня: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 27 грудня: як минула ніч
27.12.2025, 07:13
КАБ прилетів по Харкову, за Дудіна внесли заставу – підсумки 26 грудня
КАБ прилетів по Харкову, за Дудіна внесли заставу – підсумки 26 грудня
26.12.2025, 23:00
DeepState: у РФ – успіхи на напрямку на Великий Бурлук: де просунулися
DeepState: у РФ – успіхи на напрямку на Великий Бурлук: де просунулися
26.12.2025, 20:38

Новини за темою:

28.09.2025
Уже четверо загиблих у Києві, в області знесли цілу вулицю (оновлено, відео)
13.05.2024
Кличко, Філатов, Садовий збирають допомогу захисникам Вовчанська і Харкова
06.02.2024
75% українців не схвалюють звільнення Залужного – The Times
19.12.2023
Харків – прикордонне місто, сьогодні нам не до політики – Терехов
21.09.2023
Наслідки ракетної атаки у Харкові, Києві, Рівному, Черкасах, на Львівщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Масована ракетна атака на Україну 27 грудня: що відомо (оновлюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2025 в 07:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі та вранці 27 грудня в небі України – крилаті ракети та балістика, а також – БпЛА. Вибухи пролунали в Києві, а повітряну тривогу оголосили в усіх регіонах".