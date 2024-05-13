Кличко, Філатов, Садовий збирають допомогу захисникам Вовчанська і Харкова

На заклик відомого військового журналіста Юрія Бутусова допомогти військовим, що захищають північні райони Харківщини, де зараз наступають росіяни, відгукнулися мери всіх великих міст України – Києва, Львова, Одеси. Нині Віталій Кличко, Андрій Садовий, Борис Філатов терміново збирають дрони, РЕБ та гроші для захисту українців.

«Звертаюсь до мерів великих міст – Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова та усіх інших голів територіальних громад. Термінова критична ситуація. Так, ви за це не відповідаєте, і у вас забрали військовий ПДФО з надходжень міських бюджетів. Так, по усьому місцевому самоврядуванню порушили десятки кримінальних справ з розслідування закупівлі містами військового обладнання для наших воїнів. Але. Загроза Харкову та Вовчанську – це загроза для усієї України і кожного великого міста. Ворог за 30 км. Ставка Верховного головнокомандувача не дасть дрони, це не вирішать ті, хто має за це відповідати за посадою. У відчайдушних боях наші воїни при значній перевазі ворога у численності та боєприпасах рятують фронт. І їм терміново потрібна допомога. Прошу мерів найбільших міст знайти ресурси, щоб надати термінову допомогу в першу чергу рятівникам Харкова та Вовчанська» – звернувся до українських мерів Юрій Бутусов.

«З того, що терміново назбирали і сьогодні відправляємо в якості благодійної допомоги: 57 мотопіхотній бригаді, яка бʼється під Вовчанськом, – 150 fpv-дронів, 4 квадрокоптери Mavic,1 систему РЕБ. Іншим підрозділам під Харків теж сьогодні вирушають 5 систем РЕБ. А найближчими днями передамо ще 350 fpv-дронів. Це те, що ми придбали-залучили за небюджетні кошти. Завтра передаємо 411 Окремому батальйону авіаційних комплексів техніку, яку закупили за кошти бюджету столиці: 33 автомобілі Пікап, 12 систем РЕБ, 50 антен для роботи БПЛА. На це місто виділило 51 мільйон гривень», – відрапортував мер Києва Віталій Кличко.

«Завтра можемо видати 100 fpv, післязавтра ще 150, до кінця тижня ще 200. Мавікі знайдемо до кінця тижня приблизно 100 штук. Квадрів не має. Всі роздали. Окопні РЕБи потрібно детальніша інфа. І ще питання. Є хоча б один правоохоронний орган у нашій державі, що допомагає ЗСУ, а не саботує зусилля суспільства та місцевого самоврядування ?» – сказав мер Дніпра Борис Філатов.

«Ми працюємо! На звʼязку зараз з нашою 125 бригадою. Вівторок-середа 100 fpv, до кінця тижня буде 500. По РЕБах уточнюємо ще. Оперативно готуємо передачу разом з бізнесом», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.