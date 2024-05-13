Мэры Кличко, Филатов, Садовый собирают помощь защитникам Волчанска и Харькова

На призыв известного военного журналиста Юрия Бутусова помочь военным, защищающим северные районы Харьковщины, где сейчас наступают россияне, откликнулись мэры всех крупных городов Украины – Киева, Львова, Одессы. Сейчас они срочно собирают дроны, РЭБ и деньги для защиты украинцев.

«Обращаюсь к мэрам крупных городов – Киеву, Львову, Одессе, Днепру, Харькову и всем остальным председателям территориальных громад. Срочная критическая ситуация. Да, вы за это не отвечаете, и у вас забрали военный НДФЛ по поступлениям городских бюджетов. Да, по всему местному самоуправлению возбудили десятки уголовных дел по расследованию закупки городами военного оборудования для наших воинов.

Но. Угроза Харькову и Волчанске – это угроза всей Украине и каждому большому городу. Враг в 30 км. Никто кроме вас сейчас не сможет быстро найти средства для дополнительного оборудования для наших воинов в этом районе. Ставка Верховного главнокомандующего не даст дроны, это не решат те, кто должен за это отвечать за должностью. И мы понимаем, что быстро действовать и выделять значительные средства могут только города и их мэры. В отчаянных боях наши воины при значительном превосходстве врага в многочисленности и боеприпасах спасают фронт. И им срочно нужна помощь. Прошу мэров крупнейших городов найти ресурсы, чтобы оказать срочную помощь в первую очередь спасателям Харькова и Волчанска» — обратился к украинским мэрам Юрий Бутусов.

«Из того, что срочно собрали и сегодня отправляем в качестве благотворительной помощи: 57 мотопехотной бригаде, которая бьется под Волчанском, — 150 fpv-дронов, 4 квадрокоптера Mavic,1 систему РЭБ. Другим подразделениям под Харьков тоже сегодня отправляются 5 систем РЭБ. А в ближайшие дни передадим еще 350 fpv-дронов. Завтра передаем 411 Отдельному батальону авиационных комплексов технику, закупленную за счет бюджета столицы: 33 автомобиля Пикап, 12 систем РЭБ, 50 антенн для работы БПЛА. На этот город выделил 51 миллион гривен», – отрапортовал мэр Киева Виталий Кличко.

«Завтра можем выдать 100 fpv, послезавтра еще 150, к концу недели еще 200. Мавики найдем до конца недели примерно 100 штук. Квадров нет. Все раздали. Окопные РЕБы требуется более подробная инфа. И еще вопрос. Есть хотя бы один правоохранительный орган в нашем государстве, помогающий ВСУ, а не саботирующий усилия общества и местного самоуправления?» – сказал мэр Днепра Борис Филатов.

«Мы работаем! На связи сейчас с нашей 125-й бригадой. Вторник-среда 100 fpv, к концу недели будет 500. По РЭБам уточняем еще. Оперативно готовим передачу вместе с бизнесом», – сообщил мэр Львова Андрей Садовый.