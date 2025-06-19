Мантра «это не мы» в случае с Безуглой не сработает — Филатов

Я не первый, не сотый, и даже не тысячный, кто призывает закрыть рот Безуглой. Если кто-то из наших «умных» вождей считает, что эту бешеную собаку можно натравливать на возбуждение общества, нападки на военных, Главкома или еще кого угодно, то они досадно ошибаются. Мы все понимаем, что даже «внефракционная» не может так открывать свой гнилой рот без молчаливого согласия на то власти… Дешевая мантра «это не мы» здесь не сработает. Особенно когда предыдущий опыт с Арестовичем красноречиво показывает: бешеным собакам, спущенным с цепи, безразлично на кого бросаться.