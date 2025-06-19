Мантра «это не мы» в случае с Безуглой не сработает — Филатов
Фото: пресс-служба Днепровского горсовета
Я не первый, не сотый, и даже не тысячный, кто призывает закрыть рот Безуглой. Если кто-то из наших «умных» вождей считает, что эту бешеную собаку можно натравливать на возбуждение общества, нападки на военных, Главкома или еще кого угодно, то они досадно ошибаются. Мы все понимаем, что даже «внефракционная» не может так открывать свой гнилой рот без молчаливого согласия на то власти… Дешевая мантра «это не мы» здесь не сработает. Особенно когда предыдущий опыт с Арестовичем красноречиво показывает: бешеным собакам, спущенным с цепи, безразлично на кого бросаться.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: арестович, Безуглая, Борис Филатов;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 12:17;
Корреспондент Борис Филатов, мэр Днепра в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я не первый, не сотый, и даже не тысячный, кто призывает закрыть рот Безуглой. Если кто-то из наших «умных» вождей…".