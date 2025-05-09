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Канал подсанкционного Арестовича YouTube заблокировал в Украине

Общество 19:01   09.05.2025
Оксана Якушко
Канал подсанкционного Арестовича YouTube заблокировал в Украине Скриншот

Кроме бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, YouTube заблокировал еще несколько подсанкционных лиц.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Среди заблокированных также ютуб-каналы таких лиц:

▪️Константин Бондаренко;
▪️Дмитрий Василец;
▪️Анастасия Кашеварова [DailyStorm, This is media];
▪️Павел Онищенко.

Ранее YouTube уже блокировал каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева. Все эти каналы не работают на территории Украины.

Все вышеперечисленные лица находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 19:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, YouTube заблокировал еще несколько подсанкционных лиц.".