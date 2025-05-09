Канал подсанкционного Арестовича YouTube заблокировал в Украине
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Кроме бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, YouTube заблокировал еще несколько подсанкционных лиц.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Среди заблокированных также ютуб-каналы таких лиц:
▪️Константин Бондаренко;
▪️Дмитрий Василец;
▪️Анастасия Кашеварова [DailyStorm, This is media];
▪️Павел Онищенко.
Ранее YouTube уже блокировал каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева. Все эти каналы не работают на территории Украины.
Все вышеперечисленные лица находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Youtube, арестович, санкции, СНБО;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 19:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кроме бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, YouTube заблокировал еще несколько подсанкционных лиц.".