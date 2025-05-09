Канал подсанкционного Арестовича YouTube заблокировал в Украине

Кроме бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, YouTube заблокировал еще несколько подсанкционных лиц.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Среди заблокированных также ютуб-каналы таких лиц:

▪️Константин Бондаренко;

▪️Дмитрий Василец;

▪️Анастасия Кашеварова [DailyStorm, This is media];

▪️Павел Онищенко.

Ранее YouTube уже блокировал каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева. Все эти каналы не работают на территории Украины.

Все вышеперечисленные лица находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте также: Постоянный за 100 грн на весь транспорт в Харькове предлагают ввести