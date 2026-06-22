Харьковский генерал «Марсель» перешел на работу в СНБО

Сергей Мельник («Марсель»), который командовал Харьковским военным гарнизоном в первые годы полномасштабного российского вторжения, сообщил о смене места работы.

«С сегодняшнего дня продолжаю службу Украинскому народу в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Благодарю секретаря СНБО Украины Рустема Умерова за доверие. Для меня это ответственность и возможность в дальнейшем работать для укрепления безопасности государства и защиты его национальных интересов», — написал Мельник в Facebook.

Напомним, в октябре 2024 года Мельника назначили заместителем министра обороны Украины (на тот момент ведомство возглавлял Рустем Умеров). Однако долго харьковский кадр не проработал — уже в апреле 2025-го сообщил об увольнении. По образованию «Марсель» — не военный, он юрист, и генеральское звание у него — бригадный генерал юстиции. В 2022 году Мельник окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины.

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