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Харьковский генерал «Марсель» перешел на работу в СНБО

Политика 10:18   22.06.2026
Оксана Горун
Харьковский генерал «Марсель» перешел на работу в СНБО Фото: МОУ

Сергей Мельник («Марсель»), который командовал Харьковским военным гарнизоном в первые годы полномасштабного российского вторжения, сообщил о смене места работы.

«С сегодняшнего дня продолжаю службу Украинскому народу в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Благодарю секретаря СНБО Украины Рустема Умерова за доверие. Для меня это ответственность и возможность в дальнейшем работать для укрепления безопасности государства и защиты его национальных интересов», — написал Мельник в Facebook.

Напомним, в октябре 2024 года Мельника назначили заместителем министра обороны Украины (на тот момент ведомство возглавлял Рустем Умеров). Однако долго харьковский кадр не проработал — уже в апреле 2025-го сообщил об увольнении. По образованию «Марсель» — не военный, он юрист, и генеральское звание у него — бригадный генерал юстиции. В 2022 году Мельник окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2026 в 10:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сергей Мельник («Марсель»), который командовал Харьковским военным гарнизоном в первые годы полномасштабного российского вторжения, сообщил о смене места работы".