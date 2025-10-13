Белгород и Курщина без света после ударов по Харькову – СНБО Украины
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил об атаке по Харькову и ответе по территории РФ.
«Враг ударил по Харькову, по энергетике и медицинскому учреждению. Белгород и Курщина сейчас также получили удары и потеряли свет», — прокомментировал Коваленко.
Информацию об исчезновении света в некоторых районах Белгорода также публиковали местные Telegram-каналы.
Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 22:00 13 октября. По информации ХОВА, город атаковали КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Слободском и Салтовском районах. В Салтовском возник масштабный пожар. Один из ударов пришелся по территории медучреждения — по хозяйственной постройке. Известно о четырех пострадавших по состоянию на 22:45. Также, по данным руководства города, частично обесточены три района.
