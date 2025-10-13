Live
Белгород и Курщина без света после ударов по Харькову – СНБО Украины

Мир 22:50   13.10.2025
Оксана Горун
Белгород и Курщина без света после ударов по Харькову – СНБО Украины Фото: Андрей Коваленко/instagram

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил об атаке по Харькову и ответе по территории РФ.

«Враг ударил по Харькову, по энергетике и медицинскому учреждению. Белгород и Курщина сейчас также получили удары и потеряли свет», — прокомментировал Коваленко.

Информацию об исчезновении света в некоторых районах Белгорода также публиковали местные Telegram-каналы.

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 22:00 13 октября. По информации ХОВА, город атаковали КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил о  «прилетах» в Слободском и Салтовском районах. В Салтовском возник масштабный пожар. Один из ударов пришелся по территории медучреждения — по хозяйственной постройке. Известно о четырех пострадавших по состоянию на 22:45. Также, по данным руководства города, частично обесточены три района.

Читайте также: РФ ударила по общежитию, где жили переселенцы из Купянска – мэр (дополнено)

Автор: Оксана Горун
