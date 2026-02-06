Ночью Белгороду ответили за Харьков: прилеты, город частично без света (видео)

Live

Оксана Горун
По российскому Белгороду прилетало ночью с 5 на 6 февраля. Это случилось после серии обстрелов ближайшего «украинского соседа» белгородцев — Харькова. В Харькове сейчас частично нет отопления и продолжительные отключения электричества.

Видео ударов, которые пришлись, в том числе по местной ТЭЦ, активно публиковали белгородские Telegram-каналы.

Комментируя происходящее, местный губернатор Гладков решил заявить: «у нас не было и нет военных объектов». Впрочем, харьковская ТЭЦ-5, которую россияне разбили ударом «Торнадо-С» из Белгородской области, оставив без отопления более 800 домов, также не является военным объектом. Украинскую энергетику российская армия уничтожает методично уже четыре года, а российская пропаганда давно перестала скрывать, что целью ударов является «заморозить Украину», то есть причинить страдания именно мирному, гражданскому населению.

Утром 6 февраля часть Белгорода все еще без электричества, в городе частично не работают светофоры.

«На сегодняшний день нам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде. Еще раз повторюсь, восстановительные работы продолжаются», — сказал Гладков.

Жителей он пригласил приходить заряжать телефоны «в учреждения областной и муниципальной собственности».

Читайте также: Харьков обесточен, в РФ – минус «Торнадо-С» – итоги 5 февраля

