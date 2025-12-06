«Российский КАБ раздолбал подстанцию в Белгородской области» — Коваленко
Сегодня, 6 декабря, в Белгородской области возникли проблемы с электроснабжением. Местные паблики сразу что-то заподозрили, так как сообщалось, что тревоги не было. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что некоторые белгородцы остались без света из-за «прилета» российского КАБа.
О мощном взрыве в белгородских Telegram-каналах писали около 17:00. Почти сразу сообщалось, что часть Белгорода и пригорода остались без света.
Позже местные паблики отметили: «Рядом с электроподстанцией в Белгороде упала российская авиабомба».
В то же время белгородский губернатор Гладков сообщил, что якобы «ЧП произошло в результате «прилета» неустановленного боеприпаса».
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко информирует: упал таки российский КАБ.
«Российский КАБ раздолбал российскую подстанцию в пока еще российской Белгородской области. Тот редкий случай, когда дефективное российское средство поражения не просто раздолбало очередной российский дворовой гальюн, а принесло реальную пользу на тактическом уровне», — отметил Коваленко.
