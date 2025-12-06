«Російський КАБ роздовбав підстанцію у Бєлгородській області» – Коваленко

Сьогодні, 6 грудня, в Бєлгородській області виникли проблеми з електропостачанням. Місцеві пабліки одразу щось запідозрили, адже повідомлялось, що тривоги не було. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко повідомив, що деякі бєлгородці залишились без світла через «приліт» російського КАБа.

Про потужний вибух у бєлгородських телеграм-каналах писали близько 17:00. Майже одразу повідомлялось, що частина Бєлгорода та передмістя залишилась без світла.

Пізніше місцеві пабліки зазначили: «Поряд з електропідстанцією в Бєлгороді впала російська авіабомба».

Водночас бєлгородський губернатор Гладков повідомив, що нібито «НП сталася внаслідок «прильоту» невстановленого боєприпасу».

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко інформує: впав таки російський КАБ.

«Російський КАБ роздовбав російську підстанцію в поки що російській Бєлгородській області. Той рідкісний випадок, коли дефективний російський засіб ураження не просто роздовбав черговий російський дворовий гальюн, а приніс реальну користь на тактичному рівні», – зазначив Коваленко.