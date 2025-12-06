Live

«Російський КАБ роздовбав підстанцію у Бєлгородській області» – Коваленко

Події 20:05   06.12.2025
Вікторія Яковенко
«Російський КАБ роздовбав підстанцію у Бєлгородській області» – Коваленко

Сьогодні, 6 грудня, в Бєлгородській області виникли проблеми з електропостачанням. Місцеві пабліки одразу щось запідозрили, адже повідомлялось, що тривоги не було. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко повідомив, що деякі бєлгородці залишились без світла через «приліт» російського КАБа.

Про потужний вибух у бєлгородських телеграм-каналах писали близько 17:00. Майже одразу повідомлялось, що частина Бєлгорода та передмістя залишилась без світла.

Пізніше місцеві пабліки зазначили: «Поряд з електропідстанцією в Бєлгороді впала російська авіабомба».

удар по Белгородщине
Скриншот

Водночас бєлгородський губернатор Гладков повідомив, що нібито «НП сталася внаслідок «прильоту» невстановленого боєприпасу».

удар по Белгородщине
Скриншот

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко інформує: впав таки російський КАБ.

«Російський КАБ роздовбав російську підстанцію в поки що російській Бєлгородській області. Той рідкісний випадок, коли дефективний російський засіб ураження не просто роздовбав черговий російський дворовий гальюн, а приніс реальну користь на тактичному рівні», – зазначив Коваленко.

Читайте також: Що за вибух чули харків’яни, розповів Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Російський КАБ роздовбав підстанцію у Бєлгородській області» – Коваленко
«Російський КАБ роздовбав підстанцію у Бєлгородській області» – Коваленко
06.12.2025, 20:05
Що за вибух чули харків’яни, розповів Терехов
Що за вибух чули харків’яни, розповів Терехов
06.12.2025, 14:23
У День ЗСУ одній з бригад присвоїли найменування «Харківська»
У День ЗСУ одній з бригад присвоїли найменування «Харківська»
06.12.2025, 17:49
Як на OnlyFans опинилася прокурорка з Харкова – офіційно
Як на OnlyFans опинилася прокурорка з Харкова – офіційно
04.12.2025, 21:59
«Сторожив руїни»: з Куп’янщини вивезли собаку, власник якого загинув (відео)
«Сторожив руїни»: з Куп’янщини вивезли собаку, власник якого загинув (відео)
06.12.2025, 19:01
Виставка до Міжнародного дня волонтера відкрилась у Харкові (відео)
Виставка до Міжнародного дня волонтера відкрилась у Харкові (відео)
06.12.2025, 18:54

Новини за темою:

08.11.2025
Бєлгород частково без світла: телеграм-канали пишуть про ракетний удар по ТЕЦ
13.10.2025
Бєлгород і Курщина без світла після ударів по Харкову – РНБО України
09.10.2025
Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову
06.10.2025
“Прильоти” в Бєлгороді прокоментували в РНБО України
06.10.2025
У Бєлгороді знову проблеми зі світлом: над містом здіймається дим


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Російський КАБ роздовбав підстанцію у Бєлгородській області» – Коваленко», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2025 в 20:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 6 грудня, в Бєлгородській області виникли проблеми з електропостачанням.".