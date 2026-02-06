Вночі Бєлгороду відповіли за Харків: прильоти, місто частково без світла 📹
По російському Бєлгороду прилітало вночі з 5 на 6 лютого. Це сталося після серії обстрілів найближчого “українського сусіда” бєлгородців – Харкова. У Харкові зараз частково немає опалення та тривалі відключення електрики.
Відео ударів, які припали, зокрема, по місцевій ТЕЦ, активно публікували бєлгородські телеграм-канали.
Коментуючи те, що відбувається, місцевий губернатор Гладков вирішив заявити: “у нас не було і немає військових об’єктів”. Втім, харківська ТЕЦ-5, яку росіяни розбили ударом “Торнадо-С” із Бєлгородської області, залишивши без опалення понад 800 будинків, також не є військовим об’єктом. Українську енергетику російська армія знищує методично вже чотири роки, а російська пропаганда давно перестала приховувати, що метою ударів є “заморозити Україну”, тобто заподіяти страждання саме мирному, цивільному населенню.
Вранці 6 лютого частина Бєлгорода все ще без електрики, в місті частково не працюють світлофори.
“На сьогодні нам не вдалося в повному обсязі відновити подачу електроенергії в Бєлгороді. Ще раз повторюся, відновлювальні роботи тривають”, – сказав Гладков.
Мешканців він запросив приходити заряджати телефони “до закладів обласної та муніципальної власності”.
