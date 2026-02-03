Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого

МГ “Об’єктив” нагадує про основні події вівторка 3 лютого.

Росіяни добили ТЕЦ-5, яка опалює значну частину Харкова. Її стан мер Ігор Терехов визначив як «практично зруйнована». Також пошкоджені електропідстанції «Харківська» та «Залютине». Удари по енергетиці міста тривали протягом кількох годин. У хід пішли балістика, РСЗВ, КАБи та численні безпілотники. Близько четвертої ранку Терехов написав: доведеться зливати теплоносій із 820 будинків. Їх могло бути більше: ще 300 перемкнути на опалення від модульної котельні. Загалом без опалення залишилося понад 105 тисяч абонентів. Так обліковують особові рахунки споживачів. Тобто людей, які мерзнуть, насправді більше. Міська та обласна влада обіцяє: в будинках, які потерпають, не відключатимуть електрику за графіками, щоб люди могли увімкнути обігрівачі. Хоча ситуація з електрикою в регіоні важка. До середини дня напруги не було в більшій частині Харкова та низці населених пунктів області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв: знеструмлено 60% регіону. Крім харків’ян, мерзнуть жителі Лозівської громади. Лозова вночі також була під масованим ударом. На ранок без опалення було 16 тис. жителів. Попри це поки що не затвердили рішення змінити режим комендантської години, щоб люди могли дістатися пунктів незламності вночі.

Спокою в Харкові не було й удень. Містян постійно попереджали про повітряні загрози. Здебільшого – через рух ворожих безпілотників. Один із «шахедів» удень влетів у 5-поверхівку на Салтівці. На місці миттєво виникла пожежа, що охопила три поверхи. Відомо про сімох постраждалих, двоє з них отримали поранення, усі інші – стрес. Раніше по Шевченківському району Харкова влучила «Молния» – без значних наслідків. Уночі через приліт «шахеда» постраждали також двоє жителів Дергачів.

Масований російський удар цієї ночі припав по восьми регіонах України, повідомив президент Володимир Зеленський. Ворог застосував понад 70 ракет. Серед них, за даними Командування повітряних сил ЗСУ, 32 балістичні «іскандери» та чотири «циркони». Міністр енергетики Денис Шмигаль відзначив, що цілили конкретно по опаленню – по ТЕС і ТЕЦ, які працювали на обігрів районів у Києві, Харкові та Дніпрі. У столиці без опалення залишилася понад тисяча багатоповерхівок.

Із «сірої» зони під контроль Сил оборони перейшла вже половина Куп’янська. Відповідні зміни внесли на мапу DeepState. Рештки окупантів оточені в кварталі багатоповерхівок неподалік центра. Тим часом начальнику російського Генштабу Герасимову передали привіт із нібито «освобожденного» ним Куп’янська-Вузлового. Комбат із 43-ї бригади Роман Ковальов без бронежилета та каски позував посеред міста в компанії полонених росіян.

