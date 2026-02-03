Live

Семеро людей постраждали внаслідок атаки РФ у Харкові (доповнено)

Події 18:58   03.02.2026
Оксана Якушко
Армія РФ завдала удару по району щільної житлової забудови, де немає військових об’єктів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 18:58. 57-річний чоловік і 84-річна жінка отримали поранення, повідомили в Нацполіції.

Ще у чотирьох жінок віком від 84 до 90 років та у 28-річного чоловіка гостра стресова реакція.

17:30

«Станом на зараз маємо інформацію про 7 постраждалих: 5 жінок і 2 чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні», – розповів Синєгубов.

Також он повідомив, влада хоче розселити людей, які втратили оселі внаслідок цього обстрілу.

Через влучання зайнялися із 2 по 5 поверхи багатоквартирного будинку.

Щойно рятувальники погасять вогонь, залучать комунальні служби та волонтерів, щоб закрити віконні отвори, аби зберегти тепло у вцілілих квартирах, адже на вулиці -20 градусів, пообіцяв Синєгубов.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 14:50. За попередніми даними мера Ігоря Терехова, «шахед» влучив у пʼятиповерхівку. Сталася пожежа, вигоріли три верхні поверхи.

Читайте також: «Це неповага до суспільства» – Терехов звернувся до нардепів, що сталося

Автор: Оксана Якушко
