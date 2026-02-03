Семеро людей постраждали внаслідок атаки РФ у Харкові (доповнено)
Армія РФ завдала удару по району щільної житлової забудови, де немає військових об’єктів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 18:58. 57-річний чоловік і 84-річна жінка отримали поранення, повідомили в Нацполіції.
Ще у чотирьох жінок віком від 84 до 90 років та у 28-річного чоловіка гостра стресова реакція.
17:30
«Станом на зараз маємо інформацію про 7 постраждалих: 5 жінок і 2 чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні», – розповів Синєгубов.
Також он повідомив, влада хоче розселити людей, які втратили оселі внаслідок цього обстрілу.
Через влучання зайнялися із 2 по 5 поверхи багатоквартирного будинку.
Щойно рятувальники погасять вогонь, залучать комунальні служби та волонтерів, щоб закрити віконні отвори, аби зберегти тепло у вцілілих квартирах, адже на вулиці -20 градусів, пообіцяв Синєгубов.
Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 14:50. За попередніми даними мера Ігоря Терехова, «шахед» влучив у пʼятиповерхівку. Сталася пожежа, вигоріли три верхні поверхи.
Читайте також: «Це неповага до суспільства» – Терехов звернувся до нардепів, що сталося
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА Shahed, дім, Олег Синегубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Семеро людей постраждали внаслідок атаки РФ у Харкові (доповнено)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 18:58;