Знову вибухи у Харкові: російські БпЛА втретє атакують 25 січня (доповнюється)
Вибухи пролунали у Харкові після 12:40.
Доповнено о 12.57. Росіяни поцілили приватний житловий будинок, повідомляє Ігор Терехов. На місці працюють відповідні служби.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місці удару спалахнула пожежа.
12:45
Зафіксований удар БпЛА у Слобідському районі Харкова, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Пізніше він уточнив, що це був не єдиний удар – також росіяни атакували дроном по Немишлі.
“Також є інформація про удар по Немишлянському району міста. Наслідки уточнюємо”, – розповів Ігор Терехов.
Вибух пролунав після попереджень моніторингових каналів про те, що ударні дрони летять над Харковом або рухаються до міста.
Це вже третій удар БПЛА з початку доби. Перший удар БпЛА типу “Шахед” зафіксували у Холодногірському районі близько 4:30 ранку. Другий вибух пролунав в Індустріальному районі о 8.55 ранку.
Читайте також: Новини Харкова – головне 25 січня: нічні й ранкові удари “шахедами”, пожежа
