Вибух у Харкові: росіяни атакують місто 25 січня
Вибух чули харків’яни о 8:55.
09:35
Удар БпЛА не завдав значної шкоди Харкову, зазначив Ігор Терехов.
“Влучання на кордоні з передмістям. Без постраждалих та наслідків для житлового фонду”, – розповів мер.
09:00
Вибух пролунав у Харкові після оголошення повітряної тривоги.
Моніторингові канали повідомляли про загрозу для міста з повітря: на Бєлгородщині фіксували запуск КАБів, а Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що над Харковом фіксують ударні БпЛА.
“Ворог завдав удару БпЛА типу “Шахед” по Індустріальному району Харкова”, – прокоментував вибух Харківський міський голова Ігор Терехов.
Нагадаємо, в ніч проти 24 січня Харків пережив масовану атаку 25 БпЛА типу «Шахед». Обстріл тривав понад дві години – 00:08 до 02:32. Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам, зазначив мер Ігор Терехов. Є влучання по житлових будинках. Один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають переселенці. У будівлі перебували 48 ВПО. Також повідомлялося, що через атаку постраждав пологовий будинок. У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що внаслідок ударів за різними адресами сталися пожежі. Відомо про 19 постраждалих внаслідок обстрілу.
Новини Харкова – головне 25 січня: нічні удари "шахедами", пожежа
25 Січня 2026 в 09:35