Харків атакують “шахеди”: постраждали хлопчик та вагітна, “прильоти” в будинки

Після опівночі Харків атакували російські БпЛА. Мер підтвердив “приліт” по Індустріальному району.

Доповнено о 01:45. 12-річний хлопчик зазнав гострого стресу внаслідок атаки БпЛА на Харків. Також ще одна людина потребує допомоги медиків.

Крім того, стало відомо про падіння БпЛА в Немишлянському районі. Там спалахнув приватний будинок.

Доповнено о 01:33. Що відомо про наслідки “прильотів” по Індустріальному району – начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив останні дані. Кількість постраждалих зросла до трьох, серед них – вагітна жінка. Руйнування наступні:

спалахнула квартира в житловому будинку;

у багатоквартирному будинку пошкоджено скління вікон;

спалахнув дах ще одного будинку.

Доповнено о 01:26. Люди заблоковані у п’ятиповерхівці через удар по ній “шахеда”, інформує Харківський міський голова Ігор Терехов.

Доповнено о 01:22. Вагітна 25-річна жінка постраждала через нічну атаку “шахедів” в Індустріальному районі Харкова. Їй надають допомогу на місці, відзначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 01:18. Про удар вже по третьому будинку в Харкові написав Терехов.

Доповнено о 01:15. У Харкові 74-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес через нічний наліт БпЛА, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Допомогу їй надають медики.

Доповнено о 01:11. Уже два удари по житлових будинках у Харкові. Про другий подібний “приліт” повідомив мер. Усі удари – по Індустріальному району. Атака БпЛА триває. Харків’янам радять бути в укриттях.

Доповнено о 00:56. Один з ударів по Харкову припав по житловому будинку, повідомив міський голова Ігор Терехов. Зайнялася квартира.

Вибухи тривають. Їх було вже не менше дев’яти.

Доповнено о 00:45. Вибухи в Харкові лунають один за одним. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що всі “прильоти”, за попередніми даними, в одному районі – Індустріальному.

Доповнено о 00:39. Атака на Харків триває. Пролунав ще один вибух. Моніторингові канали фіксують БпЛА над містом.

00:21. Вибухи пролунали в Харкові один за одним, починаючи з 00:10 24 січня. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух групи російських ударних БпЛА курсом на місто.

За даними моніторингових каналів, безпілотники залітали до Харкова з боку Рогані – їх фіксували в районі ХТЗ.

Міський голова Ігор Терехов підтвердив “приліт” по Індустріальному району.

А потім ще удар. Його наслідки уточнюють.

Загроза для Харкова зберігається. Повідомляють ще про групи безпілотників курсом на місто. Інформація оновлюватиметься.