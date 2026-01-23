Live
  • Редакція не спить - інформація оновлюється✍️

Кінець морозам на Харківщині; смертельна атака FPV – підсумки 23 січня

Оригінально 23:00   23.01.2026
Оксана Якушко
Кінець морозам на Харківщині; смертельна атака FPV – підсумки 23 січня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 23 січня.

Синоптики побачили тепло «в кінці тунелю»

Є надія на потепління. Синоптики прогнозують: сильні морози спадуть в Україні вже наступного тижня. Антициклон руйнується, циклони наступають. А з ними – відлига з «плюсами», порадувала синоптикиня Наталка Діденко. Епохальна зустріч повітряних мас над Україною станеться на цих вихідних. А її результати сягнуть Харківщини на початку наступного тижня. Першими ознаками змін на краще стануть опади – спочатку невеликий сніг, а далі сніг із дощем. За прогнозом регіонального центру із гідрометеорології, останнім морозним днем стане вівторок, 27 січня. Удень буде до -6. А вже в середу повітря прогріється до 3 тепла.

FPV-дрони другий день поспіль вбивають людей на Дергачівщині

Другий день поспіль люди гинуть від російських дронів на Дергачівщині. Сьогодні ворожий дрон атакував цивільну автівку в селі Прудянка. Загинули 70-річний чоловік і жінка 58 років, повідомили у ХОВА. Ще четверо жінок постраждали. Із вибуховими травмами їх забрали до лікарні. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив: постраждалі – жителі села Макарове Золочівської громади. Напередодні на Дергачівщині був ще один смертельний удар дрона. Загинули двоє волонтерів. Задоренко відзначив: їхню автівку росіяни добре знали. Відео з нею свого часу навіть публікували в Z-телеграмі з коментарями про «добрих» російських операторів БпЛА, які не атакують цивільні авто.

 

Лозову масовано атакували вночі та зранку

 

Лозову масовано атакували вночі та зранку. Міський голова Сергій Зеленський заявив, що в громаді виникли проблеми із водозабезпеченням. За даними моніторингових каналів, вночі для цього міста була загроза «шахедів» і КАБів, а вдень у його напрямку летіла ракета.

 

67-річного мешканця Харківщини підозрюють у педофілії

 

Літнього мешканця Харківщини підозрюють у педофілії. Про сексуальне насильство розповіла психологу 8-річна дівчинка. Вона разом із батьками, тікаючи від бойових дій, переселилася жити до бабусі. Підозрюваний – співмешканець бабусі, якого дівчинка вважала рідним дідом. Наразі суд визначив, що фігурант може вийти з СІЗО під заставу в понад 300 тисяч гривень. Керівник обласної прокуратури Аміл Омаров заявив, що категорично не погоджується з цим рішенням. Прокурори подали апеляцію та вимагатимуть залишити підозрюваного під вартою без права внести заставу.

 

У Харкові з-під завалів врятували кицьку

 

Кішку врятували з-під завалів житлового будинку в Харкові. Співробітники департаменту надзвичайних ситуацій мерії передали тварину в притулок Центру поводження з тваринами. Там повідомили: стан кішки був важким. У неї обгоріла мордочка та лапи, був стрес і больовий синдром. За кілька днів реабілітації до неї повернувся апетит та активність. А також – знайшлася нова родина. Тварину забрала до себе одна з працівниць міського департаменту ЧС.

  1. «Пункти незламності» для котів і птахів облаштовують у Харкові через морози 📹
  2. 15 років отримав диверсант, що підпалював релейні шафи Укрзалізниці у Харкові
  3. Буданов – козир Києва на переговорах України, США і РФ в Абу-Дабі – SkyNews
Автор: Оксана Якушко
Популярно
Кінець морозам на Харківщині; смертельна атака FPV – підсумки 23 січня
Кінець морозам на Харківщині; смертельна атака FPV – підсумки 23 січня
23.01.2026, 23:00
Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район
Вибух у Харкові: росіяни атакували за допомогою БпЛА Індустріальний район
23.01.2026, 17:27
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Буданов – козир Києва на переговорах України, США і РФ в Абу-Дабі – SkyNews
Буданов – козир Києва на переговорах України, США і РФ в Абу-Дабі – SkyNews
23.01.2026, 21:45
Шість сіл на півночі Харківщини залишися без світла через росіян
Шість сіл на півночі Харківщини залишися без світла через росіян
23.01.2026, 22:17
Сніг і мороз. Прогноз погоди на 24 січня у Харкові й області
Сніг і мороз. Прогноз погоди на 24 січня у Харкові й області
23.01.2026, 19:59

Новини за темою:

23.01.2026
Новини Харкова – головне 23 січня: розбещення дівчинки, загиблі від удару
22.01.2026
Загинули волонтери; 11 черг відключень на Харківщині – підсумки 22 січня
22.01.2026
Новини Харкова – головне 22 січня: аварійні відключення, загинули волонтери
21.01.2026
Харків без світла, з парків прибирають дух Різдва – підсумки 21 січня
21.01.2026
Новини Харкова – головне 21 січня: проблеми з метро, впав дрон


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Кінець морозам на Харківщині; смертельна атака FPV – підсумки 23 січня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 23 січня.".