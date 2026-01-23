Кінець морозам на Харківщині; смертельна атака FPV – підсумки 23 січня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 23 січня.

<br />

Є надія на потепління. Синоптики прогнозують: сильні морози спадуть в Україні вже наступного тижня. Антициклон руйнується, циклони наступають. А з ними – відлига з «плюсами», порадувала синоптикиня Наталка Діденко. Епохальна зустріч повітряних мас над Україною станеться на цих вихідних. А її результати сягнуть Харківщини на початку наступного тижня. Першими ознаками змін на краще стануть опади – спочатку невеликий сніг, а далі сніг із дощем. За прогнозом регіонального центру із гідрометеорології, останнім морозним днем стане вівторок, 27 січня. Удень буде до -6. А вже в середу повітря прогріється до 3 тепла.

Другий день поспіль люди гинуть від російських дронів на Дергачівщині. Сьогодні ворожий дрон атакував цивільну автівку в селі Прудянка. Загинули 70-річний чоловік і жінка 58 років, повідомили у ХОВА. Ще четверо жінок постраждали. Із вибуховими травмами їх забрали до лікарні. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив: постраждалі – жителі села Макарове Золочівської громади. Напередодні на Дергачівщині був ще один смертельний удар дрона. Загинули двоє волонтерів. Задоренко відзначив: їхню автівку росіяни добре знали. Відео з нею свого часу навіть публікували в Z-телеграмі з коментарями про «добрих» російських операторів БпЛА, які не атакують цивільні авто.

Лозову масовано атакували вночі та зранку. Міський голова Сергій Зеленський заявив, що в громаді виникли проблеми із водозабезпеченням. За даними моніторингових каналів, вночі для цього міста була загроза «шахедів» і КАБів, а вдень у його напрямку летіла ракета.

Літнього мешканця Харківщини підозрюють у педофілії. Про сексуальне насильство розповіла психологу 8-річна дівчинка. Вона разом із батьками, тікаючи від бойових дій, переселилася жити до бабусі. Підозрюваний – співмешканець бабусі, якого дівчинка вважала рідним дідом. Наразі суд визначив, що фігурант може вийти з СІЗО під заставу в понад 300 тисяч гривень. Керівник обласної прокуратури Аміл Омаров заявив, що категорично не погоджується з цим рішенням. Прокурори подали апеляцію та вимагатимуть залишити підозрюваного під вартою без права внести заставу.

Кішку врятували з-під завалів житлового будинку в Харкові. Співробітники департаменту надзвичайних ситуацій мерії передали тварину в притулок Центру поводження з тваринами. Там повідомили: стан кішки був важким. У неї обгоріла мордочка та лапи, був стрес і больовий синдром. За кілька днів реабілітації до неї повернувся апетит та активність. А також – знайшлася нова родина. Тварину забрала до себе одна з працівниць міського департаменту ЧС.