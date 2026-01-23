З ночі Лозівська громада під атакою: є проблеми зі світлом та водою

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що з ночі громаду обстрілюють війська РФ. Загроза зберігається досі.

Наразі діють графіки аварійних відключень світла, у громаді намагаються забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури.

“На жаль, виникли питання з водозабезпечення деяких старостинських округів. Служби працюють над вирішенням. Прошу поставитися з розумінням“, – написав Зеленський.

Нагадаємо, вночі українські захисники попереджали, що виникла загроза ударів «Шахедами». Відбій тривоги для обласного центру дали о 01:55. Тим часом в області продовжили кружляти БпЛА. Так їх зафіксували на півдні регіону – дрони летіли на північний схід. О 03:23 тривога залунала знову – на Харківщину ворог випустив КАБи. У соцмережах писали про вибухи у Лозівській громаді.