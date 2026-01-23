Новини Харкова – головне 23 січня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:22
Була загроза “Шахедів” та КАБів: як минула ніч у Харкові та області
Перша тривога пролунала на Харківщині о 00:13. Українські захисники попередили, що виникла загроза ударів “Шахедами”. Відбій тривоги для обласного центру дали о 01:55. Тим часом в області продовжили кружляти БпЛА. Так їх зафіксували на півдні регіону – дрони летіли на північний схід.
О 03:23 тривога залунала знову – на Харківщину ворог випустив КАБи.
Тривожно було аж до самого ранку. Хоча прямих загроз регіону не було, росіяни атакували сусідні області. Відбій пролунав уже вранці, о 06:20.
Читайте також: Сьогодні 23 січня 2026 року: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Фронт, Харків; Теги: головні новини, новини, тревоги, фронт, Харків, харківщина, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 23 січня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2026 в 07:22;