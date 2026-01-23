Live

Новини Харкова – головне 23 січня: як минула ніч

Події 07:22   23.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 23 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:22

Була загроза “Шахедів” та КАБів: як минула ніч у Харкові та області

Перша тривога пролунала на Харківщині о 00:13. Українські захисники попередили, що виникла загроза ударів “Шахедами”. Відбій тривоги для обласного центру дали о 01:55. Тим часом в області продовжили кружляти БпЛА. Так їх зафіксували на півдні регіону – дрони летіли на північний схід.

О 03:23 тривога залунала знову – на Харківщину ворог випустив КАБи.

Тривожно було аж до самого ранку. Хоча прямих загроз регіону не було, росіяни атакували сусідні області. Відбій пролунав уже вранці, о 06:20.

Читайте також: Сьогодні 23 січня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
