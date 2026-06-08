Новини Харкова — головне 8 червня: нічні “прильоти” в місті, бої на півночі
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:23
Практично всі бої були на півночі області – ранкове зведення ГШ
Протягом минулої доби вся увага росіян була зосереджена на півночі Харківщини, пишуть у Генштабі ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Стариці, Лимана, Вовчанських Хуторів, Охрімівки та Дворічанського. На Куп’янському – ЗСУ відбили один штурм ворога біля Глушківки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 240 бойових зіткнень. Упродовж минулої доби противник здійснив 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.
07:50
Серія вибухів пролунала вночі в Харкові — який район атакували
Міський голова Ігор Терехов уночі 8 червня інформував про наліт БпЛА на Харків. За його інформацією, ворог обстрілював Холодногірський район.
Перший «приліт» у місті зафіксували близько першої години ночі. Мер Ігор Терехов уточнив: під атакою Холодногірський район. Попередньо, росіяни вдарили по промисловій зоні. Після цього в тому ж, Холодногірському районі, пролунало ще як мінімум шість вибухів, написав Терехов.
«Інформація щодо наслідків ударів, руйнувань та постраждалих уточнюється. Загроза повторних ударів зберігається», – уточнив мер.
Ще один «приліт», останній за ніч, був о 01:33.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 08:23;