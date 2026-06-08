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Майже 50 БпЛА та дві авіабомби впали на Харківщині за добу – наслідки

Події 08:55   08.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже 50 БпЛА та дві авіабомби впали на Харківщині за добу – наслідки

Харків та 13 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пише, що через обстріли на Харківщині постраждали п’ять мирних жителів.

Між с. Чорноглазівка і с. Калинове Золочівської громади постраждав 49-річний чоловік; у с. Вишневе Старосалтівської громади зазнала гострої реакції на стрес 50-річна жінка; у с. Олександрівка Шевченківської громади зазнала травм 52-річна жінка; у сел. Борова постраждали 63-річний чоловік і 68-річна жінка. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Чистоводівка Куньєвської громади постраждав 30-річний чоловік. Також медики надали допомогу 74-річному чоловіку, який 6 червня постраждав внаслідок обстрілу в с. Рясне Золочівської громади“, – пише Синєгубов.

Київський та Холодногірський райони Харкова атакували окупанти за добу. По регіону вдарило таке озброєння:

  • два КАБи;
  • десять БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • п’ять БпЛА типу «Молния»;
  • дев’ять fpv-дронів;
  • 31 БпЛА (тип встановлюється).

Руйнування цивільних об’єктів через “прильоти” зафіксували у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 08:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "на Харківщині постраждали п’ять мирних жителів.".