Майже 50 БпЛА та дві авіабомби впали на Харківщині за добу – наслідки
Харків та 13 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пише, що через обстріли на Харківщині постраждали п’ять мирних жителів.
“Між с. Чорноглазівка і с. Калинове Золочівської громади постраждав 49-річний чоловік; у с. Вишневе Старосалтівської громади зазнала гострої реакції на стрес 50-річна жінка; у с. Олександрівка Шевченківської громади зазнала травм 52-річна жінка; у сел. Борова постраждали 63-річний чоловік і 68-річна жінка. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Чистоводівка Куньєвської громади постраждав 30-річний чоловік. Також медики надали допомогу 74-річному чоловіку, який 6 червня постраждав внаслідок обстрілу в с. Рясне Золочівської громади“, – пише Синєгубов.
Київський та Холодногірський райони Харкова атакували окупанти за добу. По регіону вдарило таке озброєння:
- два КАБи;
- десять БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- п’ять БпЛА типу «Молния»;
- дев’ять fpv-дронів;
- 31 БпЛА (тип встановлюється).
Руйнування цивільних об’єктів через “прильоти” зафіксували у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака РФ, обстріли, постраждали, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 08:55;