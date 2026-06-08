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Почти 50 БпЛА и две авиабомбы упали на Харьковщине за сутки – последствия

Происшествия 08:55   08.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почти 50 БпЛА и две авиабомбы упали на Харьковщине за сутки – последствия Фото: ХОВА

Харьков и 13 населенных пунктов области обстреляли россияне за минувшие сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов пишет, что из-за обстрелов на Харьковщине пострадали пять мирных жителей.

«Между с. Черноглазовка и с. Калиновое Золочевской громады пострадал 49-летний мужчина; в с. Вишневое Старосалтовской громады подверглась острой реакции на стресс 50-летняя женщина; в с. Александровка Шевченковской громады получила травмы 52-летняя женщина; в пос. Боровой пострадали 63-летний мужчина и 68-летняя женщина. В результате взрыва неизвестного устройства в с. Чистоводовка Куньевской громады пострадал 30-летний мужчина. Также медики оказали помощь 74-летнему мужчине, который 6 июня пострадал в результате обстрела в с. Рясное Золочевской громады», – уточняет Синегубов.

Киевский и Холодногорский районы Харькова атаковали оккупанты за сутки. По региону ударило следующее вооружение:

  • два КАБа;
  • десять БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • девять fpv-дронов;
  • 31 БпЛА (тип устанавливается).

Разрушения гражданских объектов из-за «прилетов» зафиксировали в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 08:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "з-за обстрелов на Харьковщине пострадали пять мирных жителей.".