Новости Харькова — главное 8 июня: ночные «прилеты» в городе, бои на севере

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:23

Практически все бои были на севере области – утренняя сводка ГШ

В течение минувших суток все внимание россиян было сосредоточенно на севере Харьковщины, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали десять раз около Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов, Охримовки и Двуречанского. На Купянском – ВСУ отбили один штурм врага около Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 240 боевых столкновений. За прошедшие сутки противник совершил 86 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9184 дронов-камикадзе и осуществил 3296 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:50

Серия взрывов раздалась ночью в Харькове — какой район атаковали

Городской голова Игорь Терехов ночью 8 июня информировал о налете БпЛА на Харьков. По его информации, враг обстреливал Холодногорский район.

Первый «прилет» в городе зафиксировали около часа ночи. Мэр Игорь Терехов уточнил: под атакой — Холодногорский район. Предварительно, россияне ударили по промышленной зоне. После этого в том же, Холодногорском раоне прозвучало еще как минимум шесть взрывов, написал Терехов.

«Информация о последствиях ударов, разрушений и пострадавших уточняется. Угроза повторных ударов сохраняется», — уточнил мэр.

Еще один «прилет», последний за ночь, был в 01:33.