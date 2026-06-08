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Удар по хабу «Укрпочты» в Харькове: гендиректор предупреждает о задержках

Записано 14:39   08.06.2026
Виктория Яковенко
Удар по хабу «Укрпочты» в Харькове: гендиректор предупреждает о задержках Скриншот

Продолжается разбор завалов на месте вражеского удара по сортировочному хабу «Укрпочты» в Харькове, сообщил в эфире нацмарафона
 гендиректор компании Игорь Смилянский.

«Попадание было ночью «Шахедом». Уничтожена часть здания, уничтожена часть оборудования. Команда «Укрпочты» с 4:00 работала. Мы перенаправили посылки по резервным каналам. Уже сегодня утром первые посылки были доставлены в отделение Харькова. Будет небольшая задержка по части посылок. Те посылки, которые были уничтожены, мы полностью компенсируем клиентам. Сейчас устанавливается их количество», – отметил Смилянский.

Он подчеркнул, что пострадавших в результате «прилета» нет.

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На сайте «Укрпочты» уточняют: для обработки отправлений Харьковского и Донецкого регионов задействовали резервные мощности в другом городе.

«Часть магистральных автомобилей, направлявшихся в Харьков, была перенаправлена ​​на другие сортировочные площадки еще в 3:00 утра, где будет работать отдельный сценарий сортировки для этих направлений. Для Харькова уже организовано два рейса в сутки. Первый рейс уже отправился, второй готовится к отправке, чтобы обеспечить максимально быструю доставку уцелевших отправлений клиентам уже к вечеру сегодняшнего дня”, — говорится в сообщении.

Напомним, ночью девять «Шахедов» ударили по Харькову, сообщал мэр Игорь Терехов. Он отметил, что пять локаций оказались под прицелом российского агрессора. Враг атаковал почтовые сервисы в городе. Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский написал: «Шахед» ударил по сортировочному хабу. Несмотря на значительные повреждения, все сотрудники живы, а большинство посылок уцелело. Досталось и «Новой почте» – поврежден депо №5. БпЛА упал на крышу депо – произошел частичный обвал конструкций, начался пожар. Также в результате ударов пострадал спасатель.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 14:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается разбор завалов на месте вражеского удара по сортировочному хабу «Укрпочты» в Харькове, сообщил в эфире нацмарафона гендиректор компании Игорь Смилянский.".