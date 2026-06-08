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Удар по хабу «Укрпошти» в Харкові: гендиректор попереджає про затримки

Записано 14:39   08.06.2026
Вікторія Яковенко
Удар по хабу «Укрпошти» в Харкові: гендиректор попереджає про затримки Скриншот

Триває розбір завалів на місці ворожого удару по сортувальному хабу «Укрпошти» в Харкові, повідомив в етері нацмарафону гендиректор компанії Ігор Смілянський.

«Влучання було вночі «шахедом». Знищена частина будівля, знищена частина обладнання. Команда «Укрпошти» з 4:00 працювала. Ми перенаправили посилки по резервних каналах. Вже сьогодні вранці перші посилки доставили у відділення Харкова. Буде невелика затримка по частині посилок. Ті посилки, які були знищені ми повністю компенсуємо клієнтам. Зараз встановлюється їхня кількість», – зазначив Смілянський.

Він підкреслив, що постраждалих внаслідок «прильоту» немає.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

На сайті “Укрпошти” уточнюють: для обробки відправлень Харківського та Донецького регіонів залучили резервні потужності в іншому місті.

«Частину магістральних автомобілів, які прямували до Харкова, було перенаправлено на інші сортувальні майданчики ще о 3:00 ранку, де працюватиме окремий сценарій сортування для цих напрямків. Для Харкова вже організовано два рейси на добу. Перший рейс уже вирушив, другий готується до відправлення, щоб забезпечити максимально швидке доставлення вцілілих відправлень клієнтам вже до вечора сьогоднішнього дня”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі дев’ять «шахедів» вдарили по Харкову, повідомляв мер Ігор Терехов. Він зазначив, п’ять локацій опинились під прицілом російського агресора. Ворог атакував поштові сервіси у місті. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав: «шахед» ударив по сортувальному хабу. Попри значні пошкодження, всі співробітники живі, а більшість посилок – уціліла. Дісталося і «Новій пошті» – пошкоджено депо №5. БпЛА впав на дах депо – стався частковий обвал конструкцій, почалася пожежа. Також внаслідок ударів постраждав рятувальник.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 14:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває розбір завалів на місці ворожого удару по сортувальному хабу «Укрпошти» в Харкові, повідомив в етері нацмарафону гендиректор компанії Ігор Смілянський.".